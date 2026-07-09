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分科測驗躲颱風 順延至下周一、二
強颱巴威來勢洶洶，考量應試安全，大學招聯會昨拍板分科測驗延期至下周一、二（十三、十四日）舉行。教育部長鄭英耀表示，會請各縣市教育局處主動與相關局處協調，優先完成路樹清理、道路障礙排除及通行動線整備，並確保通往各考場的道路安全。
今年分科測驗共三萬九二一三人報考，招聯會也說明，因應分科測驗日期延後，成績公布改為八月三日；分發入學後續招生作業時間也配合順延，登記分發志願日期延後到八月五日至八月八日，放榜時間延後到八月十七日。
教育部主秘林伯樵表示，若颱風過後，部分地區復原進度來不及，考生可以提前離開原居住地，到考區所在地準備應試，衍生的住宿、交通費用，可檢據相關證明、單據向大考中心申請補助。補助條件與辦法將另行公布。
至於監試人員可能因考試延期，需增加人力安排，林伯樵說，各大學在辦理試務工作時，本來就都有候補或備用監試人員，這次也會因應考試延期調整相關人力配置。至於監試人員的相關津貼及補償，後續會再收集各縣市意見研擬。
大考中心主任張新仁提醒，只是考試日期順延，已公布的應試號碼與考試地點都不變。
張新仁說，考量颱風過後，考場學校需整理環境、清潔消毒以及試場布置，無論考生實際應考日是哪一天，如要查看試場及座位，一律於七月十二日下午四時至六時前往查看，其餘時間不開放。
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