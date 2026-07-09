「跟颱風賽跑」全台農民搶收

巴威強颱逐漸逼近台灣，苗栗、彰化與台東等地農民近日紛紛搶收稻作、水果等作物，割稻機幾乎全天候作業，忙得不可開交。台東芒果農民也加快採收腳步，無奈表示今天夏天價格低迷，好不容易七月行情回升，卻碰上強颱攪局，「收多少算多少。」

苗栗縣苑裡鎮有「苗栗穀倉」之稱，鎮內稻田面積高達一千六百公頃，產量約一點二萬公噸，本周面對突如其來的搶收潮，原定收割秩序通通被打亂。有農民說，原本預計廿天至一個月的收割期，硬生生被壓縮剩十二天，割稻機從清晨六時一路轟鳴至深夜十一時，「簡直是在跟颱風賽跑！」

苑裡鎮農會為此緊急調整青埔倉庫的收稻穀時間，原本收穀時間只到晚上八時，彈性延長至晚上十時，強調會全力協助農友將辛勤耕耘的稻穀安全烘乾、入庫，齊心守護農民成果。

彰化農民連日來也趁著颱風來臨前好天氣，全力搶收作物。

目前正值火龍果盛產期，福興鄉果農陳啟宗說，今年投入種植特殊品種的雙色火龍果，目前正值採收期，趁著天氣穩定趕緊採果出貨。

日曬米農陳建凱種植台南十六號越光米，以傳統「倒掛曬穀」方式製作倒吊米，利用自然日曬與風乾，保留稻米濃郁的陽光香氣。

陳建凱說，希望能趕在颱風來襲前的晴朗天氣順利完成曬穀。

「情況不好，最好不要跟天公伯賭。」台中種植芒果的農民昨天一早便趕往果園搶收成熟果實。荖葉農民也加快採收腳步，無奈表示，今年夏天價格低迷，好不容易七月行情開始回升，卻又碰上強颱攪局，只能趕在風雨前能收多少、算多少。

包括甘蔗、稻米及鳳梨等已達採收期的農作物，也可見農民在田間加緊作業，避免心血毀於一旦。

正值暑假旅遊旺季，綠島、蘭嶼也提前展開疏運。有遊客表示，原本還想多停留幾天，為了安全起見，決定提前返程，以免受困離島。