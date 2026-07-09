又大又強 巴威暴風半徑破31年紀錄
強颱巴威持續進逼，明晚至周六白天，是颱風最接近台灣的時刻，中部以北、宜蘭地區及南部、花蓮山區可能會有大雨或豪雨，北部山區可能有豪雨以上等級的降雨。中央氣象署表示，目前預測颱風以通過台灣東北方近海的機會最高，但若與地形交互影響，不排除更靠近台灣，可能於東北角登陸。
氣象署表示，以目前的颱風路徑和速度預估，最快今天白天發海警，今晚至明天凌晨發布陸警。
巴威颱風於昨日達到鼎盛期，近中心風速每秒六十公尺、七級暴風半徑擴大到三八○公里，已超越今年四月的風王「辛樂克」，更創下一九九五年以來最大颱風紀錄，是一個又強又大的颱風。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威於昨晚間北轉後，強度進一步減弱，不過近台時，仍可達強颱下限或中颱上限，七級暴風半徑將維持三五○公里。
上一個暴風半徑如此龐大且發布警報的颱風，得追溯至二○○一年的輕颱尤特。
當時尤特從台灣南方海域快速掃過，距離台灣最近約九十公里，中心雖沒登陸，但氣象署發布了長達兩天的海陸警報，全台多處鐵、公路交通中斷，造成一人死亡、農林漁牧損失近一億元。
由於巴威近中心最大風速是尤特的兩倍、移動速度較緩慢，且預報路徑颱風中心距離東北角相當接近，氣象署仍不排除登陸可能，影響恐怕比廿五年前的尤特更劇烈。
黃恩鴻表示，周五晚間到周六白天將是颱風最接近的時候，各地都將出現明顯風雨。
黃恩鴻表示，今日環境轉吹東北風，迎風面桃園以北將逐漸有陣雨出現。周五中部以北、宜蘭、南部山區有大雨或豪雨，尤其北部山區可能出現長延時強降雨，達豪雨以上等級。
中部沿海風力可能達九級、局部十級以上。周六隨著颱風來到台灣西北方，南部也會出現雨勢，且花東位於背風側，恐有焚風發生。
黃恩鴻指出，周日颱風將登陸中國大陸，台灣風雨會明顯趨緩，但因水氣多，環境仍不穩定，西半部與東南部有短暫陣雨。
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