又大又強 巴威暴風半徑破31年紀錄

強颱巴威持續進逼，明晚至周六白天，是颱風最接近台灣的時刻，中部以北、宜蘭地區及南部、花蓮山區可能會有大雨或豪雨，北部山區可能有豪雨以上等級的降雨。中央氣象署表示，目前預測颱風以通過台灣東北方近海的機會最高，但若與地形交互影響，不排除更靠近台灣，可能於東北角登陸。

氣象署表示，以目前的颱風路徑和速度預估，最快今天白天發海警，今晚至明天凌晨發布陸警。

巴威颱風於昨日達到鼎盛期，近中心風速每秒六十公尺、七級暴風半徑擴大到三八○公里，已超越今年四月的風王「辛樂克」，更創下一九九五年以來最大颱風紀錄，是一個又強又大的颱風。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威於昨晚間北轉後，強度進一步減弱，不過近台時，仍可達強颱下限或中颱上限，七級暴風半徑將維持三五○公里。

上一個暴風半徑如此龐大且發布警報的颱風，得追溯至二○○一年的輕颱尤特。

當時尤特從台灣南方海域快速掃過，距離台灣最近約九十公里，中心雖沒登陸，但氣象署發布了長達兩天的海陸警報，全台多處鐵、公路交通中斷，造成一人死亡、農林漁牧損失近一億元。

由於巴威近中心最大風速是尤特的兩倍、移動速度較緩慢，且預報路徑颱風中心距離東北角相當接近，氣象署仍不排除登陸可能，影響恐怕比廿五年前的尤特更劇烈。

巴威颱風近逼台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港昨天下午防颱措施包含漁船返港避風並以纜繩加固。漁民會使用多條纜繩將船隻前後與側邊繫牢，以防止船隻因風浪劇烈搖晃而互相碰撞受損。記者黃仲裕／攝影

黃恩鴻表示，周五晚間到周六白天將是颱風最接近的時候，各地都將出現明顯風雨。

黃恩鴻表示，今日環境轉吹東北風，迎風面桃園以北將逐漸有陣雨出現。周五中部以北、宜蘭、南部山區有大雨或豪雨，尤其北部山區可能出現長延時強降雨，達豪雨以上等級。

中部沿海風力可能達九級、局部十級以上。周六隨著颱風來到台灣西北方，南部也會出現雨勢，且花東位於背風側，恐有焚風發生。

黃恩鴻指出，周日颱風將登陸中國大陸，台灣風雨會明顯趨緩，但因水氣多，環境仍不穩定，西半部與東南部有短暫陣雨。