颱風來勢洶洶 景區休園、活動延期

巴威颱風逐漸逼近，各地啟動防颱措施，桃竹苗及中彰投多處山區景點預警性休園、森林步道封閉，暑假活動、藝文演出及考試也陸續延期，各縣市政府也呼籲民眾暫勿前往山區，留意最新公告。

南投縣清境農場今天中午十二時起預警性休園，園方已聯繫旅客，協助取消訂房或延期入住。奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道天池山莊，今天下午五時起同步休園，森林步道暫時封閉，已訂房旅客可全額退費。

台中市福壽山農場、武陵農場今天中午十二時起休園，武陵國家森林遊樂區配合休園，大雪山、八仙山國家森林遊樂區今天下午五時起預警性休園。谷關七雄、鳶嘴稍來山、橫嶺山、德芙蘭等十三條步道，自今天下午五時起封閉。

林保署新竹分署宣布，桃園市滿月圓、東眼山、拉拉山及苗栗縣觀霧國家森林遊樂區，今天下午五時起預警性休園，苗栗三義火炎山自然保留區入園許可同步廢止。

台中捷運公司新進人員甄試面試，延期至七月十八日辦理，甄試結果順延至七月二十四日公布，考生可重新下載入場通知書。

桃園市地景藝術節昨天起陸續撤收部分展區設施及藝術作品移置室內，展區十日至十五日暫停開放，待完成巡查及安全確認後再恢復。

新竹市「二○二六竹塹特產節」、三對三籃球賽延期至七月二十五日至二十六日；風城藝術節唐美雲歌仔戲團演出延至八月十六日，竹塹國樂節、街頭藝術表演等活動也延期辦理，日期另行公告。

苗栗縣通霄鎮沙雕藝術節宣布十日、十一日預警性休園。新竹縣新瓦屋板凳電影院兩場活動，也順延至七月十九日辦理。