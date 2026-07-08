強颱巴威進逼！農業部召開堰塞湖緊急應變會議 影響最劇烈的時間點曝

因應巴威颱風逼近，農業部今召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」工作會議。依據最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量推估約344.24萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的67.5%，水位持續穩定上升。而依據中央氣象署預報，巴威颱風10日晚間至11日最接近台灣，預估也將是影響最劇烈的時間點。

農業部在會中再度提醒，各級防救災單位應秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，全力做好萬里溪堰塞湖與馬太鞍溪的防災整備。雖然颱風可能帶來的降雨量尚待氣象署進一步分析研判，但地方政府應以原本預估的可能最大影響範圍為基準，確實精準掌握保全戶名冊，一旦接獲警戒通報，即可迅速啟動疏散撤離與應變，保障居民安全。

農業部也提醒，若鄉鎮公所有機具或物資需求，請即刻向縣府或中央提出申請，務必確保疏散、安置等防災能量整備到位。此外，農業部農田水利署林田圳取水口移除導水土堤及關閉水閘門，可於今日完成。

針對蔬菜供應部分，農業部日前指出，已輔導農民團體與通路賣場合作，自6月25日起，於全台1200多家全聯門市，常態性設置蔬菜平價供應專區，現正推出優惠品項包括高麗菜（每粒89元）、胡蘿蔔（19元/粒）、洋蔥（16元/粒）、馬鈴薯根莖類（13元/粒）、櫛瓜（59元/條）、扁蒲（58元/粒）、大黃瓜（58元/條）、牛心蕃茄（3粒68元），有機鴻禧菇（24元/包）、有機金針菇（9元/包）等多樣蔬菜。

此外，另輔導農民團體生產國產冷凍青花菜、菠菜、青蔥等冷凍蔬菜，庫存約4158公噸，可補充團膳或零售需求。