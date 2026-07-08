強颱巴威來襲！華航明後天往返沖繩班機異動「美加、歐澳航班全取消」

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午到災害應變中心聽取各局處防颱。根據北市府氣象團隊預估，目前巴威有增加趨勢，路徑有往西修狀況，修正為西北颱。預估巴威中心距離北市最近的時間點，是在周五晚間十時到周六下午兩時之間，平地可能出現10至13級陣風。

2026-07-08 11:44