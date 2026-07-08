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強颱巴威來襲！華航明後天往返沖繩班機異動「美加、歐澳航班全取消」
巴威颱風今晚逐漸北轉，周五晚間至周六白天最接近台灣，預估將從東北角外海通過，中央氣象署不排除其將從東北角登陸。明天晚間起桃園以北、宜蘭開始有零星短暫陣雨，周五北台灣需慎防長延時強降雨。中華航空今晚間宣布，受到巴威颱風影響，明、後天部分航班將有異動。
華航指出，7月9日CI122/CI123 桃園往返沖繩航班提前；7月10日CI120/CI121 、CI122/CI123 桃園往返沖繩航班取消；7月10日CI132/CI133 高雄往返沖繩航班取消。另外，晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班均取消。
華航表示，後續將視颱風路徑變化，持續更新航班異動資訊，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。
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