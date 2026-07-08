強颱巴威來襲！醫院門診恐停診 三大醫學中心籲：五大慢性病患請提前備藥

受強烈颱風巴威可能於本周五、周六影響台灣，醫學中心提醒民眾，除了準備飲水、乾糧、手電筒等防颱物資外，也別忽略慢性病藥物準備。由於颱風期間，各醫院依地方政府及人事行政總處公布的停班停課措施調整醫療服務，一般門診可能停診，僅維持急診及颱風特別門診等必要醫療服務，建議高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病、氣喘及其他需長期服藥的民眾，應提早安排回診及領藥，以免因風雨影響交通或門診停診而中斷治療。

長庚醫院執行長游進邦表示， 慢性病治療最重要的是不中斷，建議民眾把握颱風來臨前完成回診及領藥，並隨時留意各醫院最新門診公告，避免因天候因素影響治療。

新光醫院副院長洪子仁說， 新光醫院將配合政府停班停課措施調整門診服務；如宣布停止上班上課，一般門診將同步停止服務。提醒近期有回診及領藥需求的民眾提早完成就醫安排，降低颱風期間外出風險。

亞東醫院副院長洪芳明則說， 亞東醫院也將配合政府停班停課措施停止一般門診服務，並加開颱風特別門診，提供民眾必要醫療照護。呼籲有慢性病用藥需求的民眾，務必把握颱風來臨前提早回診備藥；防颱除了準備民生物資，更要準備好健康，才能安心在家避風雨。

醫院呼籲防颱不只是防災，更要避免慢性病因停藥而影響病情，需長期服藥的民眾應提早回診、提前備藥。並提醒，颱風期間各院門診服務措施可能有所不同，民眾前往就醫前，務必先至各醫院官方網站查詢最新門診公告及颱風特別門診資訊，確認開診情形後再前往就醫，這就是守護自己與家人健康最簡單、也最重要的防颱準備。