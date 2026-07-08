巴威太大中央山脈也擋不住 粉專曝「西部沿山噴流」：登陸前就有強風

強颱巴威逐漸逼近台灣，氣象粉專「天氣即時預報」提醒，巴威颱風七級風平均暴風半徑已達380公里，屬於「不折不扣的大颱風」，影響範圍不能只用一般颱風登陸前的經驗判斷。北部、宜蘭、連江將受到颱風核心風雨的襲擊，而離颱風較遠的西部仍要注意強風，「怕大家忽略了颱風近中心才是風雨最大之處」。

粉專今（8）日下午5時許發文指出，多數人認為中央山脈能在颱風登陸前替西半部擋下風雨，但過去如2015年蘇迪勒、2016年梅姬等少數案例，都曾在颱風尚未登陸前，就讓西半部出現猛烈風勢，與「颱風尾才有風雨」的印象不同。

粉專解釋，關鍵在於颱風環流大小。若是小颱風，風場接近台灣時與中央山脈夾角較大，氣流容易「繞」過山脈，使西半部處於弱風區；但若是大型颱風，北側氣流會以近乎平行角度吹向西半部，中央山脈不但難以阻擋，反而可能配合台灣海峽兩岸地形，讓風「沿」山脈加速南下，形成類似「沿山噴流」，造成颱風登陸前，西部就有強風。

粉專提醒，巴威屬於大型颱風，西半部包含桃園至屏東、澎湖都要留意強北風，後續隨颱風接近，風向可能轉為西北風、西風到西南風；明顯起風時間約落在周五上午，若當天仍需上班上課，下班下課時更要注意強風來襲。

不過粉專也補充，最需要戒備的仍是接近颱風核心、眼牆附近的北北基宜桃，當地風雨會比西半部更猛烈；全台各地都將有不同程度大風雨，民眾應及早完成防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。