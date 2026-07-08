颱風巴威逼近 北大武山步道9日下午預警封閉

颱風巴威逼近，屏東北大武山步道、檜谷山屋等，將於9日下午5時預警封閉；墾丁及雙流國家森林遊樂區從10日上午8時休園。

依中央氣象署資訊，今天下午2時，颱風巴威中心位置約在鵝鑾鼻東南東方1380公里海面上，以每小時17公里速度，向西北西進行，預計明天將會接續發布海上及陸上颱風警報。

林業保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，所轄檜谷山屋、北大武山國家步道、浸水營國家步道西段及高屏地區自然步道，9日下午5時起預警性關閉；原已核准住宿檜谷山屋的民眾，在步道暫停開放期間全額退費。

另外，墾丁及雙流國家森林遊樂區則在10日上午8時起預警性休園，林後四林平地森林園區將配合屏東縣政府公告是否停班停課辦理。

屏東分署呼籲，颱風期間應暫緩前往山區進行登山與遊憩活動，後續將待天候穩定並經巡查無虞後再開放。