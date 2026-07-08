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颱風巴威逼近 桃捷完成防颱整備視風速調整營運

中央社／ 桃園8日電

因應颱風巴威持續接近，桃捷公司今天表示，已完成防颱整備作業，目前機捷依時刻表正常營運，將持續監控颱風動態，並依風速及實際狀況調整班距或停駛，確保旅客及行車安全。

桃園大眾捷運公司下午發布新聞稿表示，已於3日依防颱防洪標準作業程序完成機廠、車站及停車場整備，全面檢視車站防洪閘門、抽水設備等防汛設施，並加強場站巡查；另於防汛期前完成隧道防水隔艙閘門年度檢查及測試，確認各項設備均維持正常運作。

桃捷說，颱風期間將依桃園市、新北市及台北市政府宣布停班停課情形調整營運模式，颱風影響期間將依「旅客運送章則」及「行車運轉作業程序」，視風速狀況及標準採降速行駛；此外，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，而普通車仍維持15分鐘班距。若風速達一定標準，系統將暫停營運。

桃捷表示，颱風期間最新營運資訊將視颱風動態，提前公布於官網、官方臉書及「i搭桃捷」App，旅客可隨時查詢。若有營運相關疑問，可於每日上午6時至晚間12時撥打客服專線（03）286-8789洽詢。

巴威 隧道 桃園市 巴威颱風

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