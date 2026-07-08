山友請留意！強颱巴威逼近台灣 雪管處發布颱風登山安全宣導

針對強烈颱風巴威將在這幾天逼近台灣，雪霸國家公園管理處今（8日）起也在官網發布颱風登山安全宣導，提醒近期將上山的山友務必多加留意；如遇海上颱風警報發布，就會實施預警性休園，請山友配合相關管制措施。

雪管處表示，依據氣象與預報，如遇海上颱風警報發布，就會實施預警性休園，並主動聯繫掌握在山隊伍動態，請山友配合相關管制措施，及早調整行程，以自身與隊伍安全為優先。

尤其是雪山西稜、聖稜線及其他多日行程，人在稜線上時，天氣往往比平地更快惡化，撤退也更困難，若行程時間接近颱風影響期間，請提早取消或改期，不要勉強出發。

另外，山友近日特別注意，請每天追蹤颱風路徑和山區預報；長程路線先想好撤退點與下山備案；若天候已有不穩趨勢，提早取消、延期或下撤；山上如果開始風變強、持續降雨，不要等到情況變差才決定；溪谷路段留意暴漲，高稜線留意強風與失溫；衛星通訊設備、手機及行動電源確認充足，風雨會過。