強颱巴威逼近 氣象粉專神回「這3字」網嚇壞：這次不好過

強烈颱風「巴威」來勢洶洶，廣闊的暴風半徑與紮實結構引發全台高度關注。由於過往幾年許多颱風在接近台灣前夕，往往會離奇北轉「路過」或改直撲日本，讓不少民眾逐漸養成輕忽的預期心理。近日，一名男子發文調侃，認為這次巴威颱風也一定會照著過往的「護國神山劇本」走，最後北轉遠離。不料，這篇貼文竟意外釣出氣象粉專親自用英文回覆3個字，警告這次情況完全不同，讓大批網友瞬間直呼：「看來這次真的不好過！」

原PO在Threads上發文宣稱，根據他長年觀察颱風動向的大數據經驗，每次台灣颱風的發展劇本不外乎三大公式：首先是颱風生成，接著被媒體號稱是「今年最強颱」或「恐成穿心颱」，最後關頭卻都會加速北轉、改去侵襲日本，最終台灣依然風平浪靜、正常上下班。

貼文曝光後，意外引來氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」現身留言，嚴肅寫下：「Not this time（這次不是）」，直接給了原PO一記當頭棒喝。讓網友直呼：「完蛋，連公道伯都撂狠話，有點恐怖！」、「這種大粒的超級颱風從台灣頭上刮過去，不放假真的很難！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」隨後在臉書粉專進一步進行科學科普，指出巴威颱風目前的強風圈廣達至少1,000公里，整體核心結構極為紮實完整。在風場分布上呈現「南強、北弱」的獨特特徵，雖然北半圓風速相對較弱，但仍有相當強勁的風勢，南半圓的強風範圍則更為寬廣。

針對大眾最關心的路徑動向，粉專說明，明（9）日下半天起，巴威颱風就會正式開始轉向西北。此時的「偏轉角度」將是襲台的核心防雷關鍵，將直接決定颱風中心究竟是會「強勢登陸」還是「擦邊掠過」。但專家一針見血地指出，無論巴威最終採取哪條路徑，由於其暴風半徑大得驚人，全台灣幾乎都會被其環流牢牢籠罩，風雨絕對會非常有感，呼籲民眾收起幻想，做好嚴格的防護措施。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。