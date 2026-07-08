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影／巴威颱風來勢洶洶 彰化塭仔港口進行漁船加固作業

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
巴威颱風逼近台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港有漁工在碼頭邊加固以防止船隻因風浪劇烈搖晃而互相碰撞受損。記者黃仲裕／攝影
巴威颱風逼近台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港有漁工在碼頭邊加固以防止船隻因風浪劇烈搖晃而互相碰撞受損。記者黃仲裕／攝影

塭仔漁港今天開始做漁船加固作業，漁民表示，這次颱風整備主要是防南風過強，因為颱風接近中央山脈時，就會有南風來襲。他認為這次的影響可能會以北部為主，中部地區有中央山脈阻擋，多多少少會擋住，通常不會造成太大的災情。

漁民指出，潮水的影響也會左右災情，如果小潮水還好，但大潮水可能就會造成嚴重的災損，彰化地區漁港這幾年幾乎沒什麼嚴重的災情。過去蔡英文前總統任內八年，沒有颱風侵台，但賴清德總統上任第一年就有三顆颱風，他打趣說道「不知道是不是人為？」

巴威颱風來勢洶洶，彰化縣線西鄉塭仔漁港有許多漁港紛紛進港停靠，漁工以纜繩加固。使用多條纜繩將船隻前後與側邊繫牢，以防止船隻因風浪劇烈搖晃而互相碰撞受損。

巴威颱風逼近台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港有漁船返港避風。記者黃仲裕／攝影
巴威颱風逼近台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港有漁船返港避風。記者黃仲裕／攝影

巴威颱風逼近台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港有漁工今天下午進行防颱整備。記者黃仲裕／攝影
巴威颱風逼近台灣，彰化縣線西鄉塭仔漁港有漁工今天下午進行防颱整備。記者黃仲裕／攝影

巴威颱風 彰化

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