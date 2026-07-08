聽新聞
0:00 / 0:00
影／巴威颱風來勢洶洶 彰化塭仔港口進行漁船加固作業
塭仔漁港今天開始做漁船加固作業，漁民表示，這次颱風整備主要是防南風過強，因為颱風接近中央山脈時，就會有南風來襲。他認為這次的影響可能會以北部為主，中部地區有中央山脈阻擋，多多少少會擋住，通常不會造成太大的災情。
漁民指出，潮水的影響也會左右災情，如果小潮水還好，但大潮水可能就會造成嚴重的災損，彰化地區漁港這幾年幾乎沒什麼嚴重的災情。過去蔡英文前總統任內八年，沒有颱風侵台，但賴清德總統上任第一年就有三顆颱風，他打趣說道「不知道是不是人為？」
巴威颱風來勢洶洶，彰化縣線西鄉塭仔漁港有許多漁港紛紛進港停靠，漁工以纜繩加固。使用多條纜繩將船隻前後與側邊繫牢，以防止船隻因風浪劇烈搖晃而互相碰撞受損。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。