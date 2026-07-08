巴威颱風來襲 外交部7月9日提前發護照、延長領照至晚間6點

因應巴威颱風來襲，外交部領事事務局8日表示，為便利有出國需求民眾領取護照，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處將於7月9日提前發放護照，並延長領照服務至晚間6時，提醒近期有出國規劃的民眾留意領照時間，提前完成領取。

外交部指出，申辦一般件護照者，7月9日上午10時30分起可領取原訂9日下午可領的護照；下午1時30分起，則可提前領取原訂7月10日全日可領的護照。

至於申辦速件且有緊急出國需求者，只要於7月9日下午3時前完成遞件及繳費，可於當日下午5時30分領取護照。

外交部也表示，若颱風停止上班期間有急難救助需求，須緊急辦理護照的國人，可洽未停止上班的領事事務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南等四個辦事處協助，或撥打桃園國際機場辦事處緊急聯絡中心0800-085095尋求協助。

外交部提醒，近期受颱風影響，民眾應留意各地停班停課及領照服務異動資訊，如有出國行程，建議提前領取護照，以免影響後續出境安排。