聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風來襲 外交部7月9日提前發護照、延長領照至晚間6點
因應巴威颱風來襲，外交部領事事務局8日表示，為便利有出國需求民眾領取護照，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處將於7月9日提前發放護照，並延長領照服務至晚間6時，提醒近期有出國規劃的民眾留意領照時間，提前完成領取。
外交部指出，申辦一般件護照者，7月9日上午10時30分起可領取原訂9日下午可領的護照；下午1時30分起，則可提前領取原訂7月10日全日可領的護照。
至於申辦速件且有緊急出國需求者，只要於7月9日下午3時前完成遞件及繳費，可於當日下午5時30分領取護照。
外交部也表示，若颱風停止上班期間有急難救助需求，須緊急辦理護照的國人，可洽未停止上班的領事事務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南等四個辦事處協助，或撥打桃園國際機場辦事處緊急聯絡中心0800-085095尋求協助。
外交部提醒，近期受颱風影響，民眾應留意各地停班停課及領照服務異動資訊，如有出國行程，建議提前領取護照，以免影響後續出境安排。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。