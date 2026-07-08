巴威逼近！知本森林遊樂區、嘉明湖等台東山林場域明午後預警封閉

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，中央氣象署今表示，巴威以每小時21公里速度移動，最快明日發布海上颱風警報，預估中部以北、宜蘭及南部、花東山區將出現大雨或豪雨。為確保民眾安全，林業保育署台東分署宣布，自明日下午5時起，轄內森林育樂場域、自然步道及林道全面實施預警性封閉，開放時間將視颱風影響及安全狀況另行公告。

台東分署表示，因應巴威可能帶來強風及豪雨，所轄知本國家森林遊樂區（含自然教育中心）、嘉明湖國家步道，以及多處自然步道都將暫停開放，包括麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道及浸水營國家步道東段等。

此外，利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道及紅石林道，也同步配合颱風期間實施預警性封閉。

台東分署指出，嘉明湖山屋及向陽山屋自即日起至公告重新開放前，已開放申請退還床位全額費用，但不接受延期或更改其他日期使用，提醒登山民眾提前做好行程調整。

林業保育署提醒，颱風期間山區道路及步道容易因豪雨造成落石、坍方、樹木倒伏等災害，非必要勿前往山區活動，民眾也應隨時留意颱風最新動態及相關管制資訊。

後續將視巴威颱風影響程度，確認各森林育樂場域、步道及林道安全無虞後，再另行公告開放時間。