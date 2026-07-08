颱風巴威接近 南水分署將動態調整水庫操作策略

颱風巴威接近，經濟部水利署南區水資源分署警戒待命，轄下曾文水庫蓄水率今天約67%，將動態調整水庫操作策略，預留必要滯洪空間，並在水庫安全前提下儘量蓄存水資源。

南水分署副分署長陳柏宗告訴中央社記者，汛期前已完成各設施安全檢查、安全複查及防汛演練等整備作業，確保各設施及設備可正常運轉，汛期間除加強設施及設備巡檢及測試外，並持續掌握氣象情資及降雨預報資料，滾動擬訂各水庫及攔河堰操作策略。

陳柏宗表示，南水分署所轄曾文水庫主要供應嘉義及台南地區用水，目前蓄水率67%；牡丹水庫主要供應屏南地區用水，目前蓄水率83%，颱風期間將依颱風路徑及降雨預報，動態調整水庫操作策略，預留水庫必要滯洪空間，以減輕颱風期間下游河道負擔，並在水庫安全前提下，儘量蓄存水資源。

陳柏宗指出，另針對高屏溪可能出現高濁度情形，已整備南化高屏聯通管及伏流水因應，並有澄清湖增供、抗旱井、鳳山水庫反送等備援措施，確保供水穩定。

南水分署下午5時觀測台南地區主要水庫蓄水狀況，曾文水庫率水量3億517萬立方公尺，蓄水率約67%，相連通的烏山頭水庫蓄水量5533萬立方公尺，蓄水率約70%，南化水庫蓄水量8037萬立方公尺，蓄水率約98%。