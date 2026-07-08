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颱風巴威來襲 阿里山林鐵7/10至7/12預警性停駛
強颱巴威來襲，阿里山林業鐵路明天上午10時從嘉義開往阿里山的定期列車停駛，其他本線（阿里山至嘉義區間）及阿里山國家森林遊樂區內3條支線正常營運；10至12日全線預警性停駛。
農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處發布新聞稿表示，為避免遊客上山受困，並維護行車安全，颱風來襲期間預警性停駛。
後續將視天候及路線巡檢狀況，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。相關資訊請上林鐵網站查詢（http://afrch.forest.gov.tw）。
林保署嘉義分署也宣布，自10日上午8時起阿里山國家森林遊樂區預警性休園，眠月線、一葉蘭自然保留區及嘉義分署所轄步道亦暫停開放，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整並即時發布，可至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。
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