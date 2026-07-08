巴威颱風逼近...內湖區加強清側溝 居民：真的很怕再淹

巴威颱風來襲，台北市環保局防颱整備，全面加強溝渠清疏，尤其是上月底受颱風外圍環流而淹水的內湖區。記者今下午實地走訪文德路，居民無奈淹就淹，不然怎辦？也有人直呼真的怕再淹水，但有店家早就自製擋板救急，希望不要再有淹水災情。

台北市環保局內湖區隊長蔡仲益表示，環保局12行政區清潔隊於防汛期期間都會加強巡檢北市1萬3170條側溝，如果達到淤積、清疏的標準，也會安排人力、機具去清疏。環保局此次也加強上月內湖重災區，包含低窪處、商場和傳統市場、以前有積淹水過的地方，都會加強巡檢清疏。

至於一些低窪地區居民擔心，水溝沒清乾淨而再造成淹水。蔡仲益澄清，清潔隊每日早上5時30分就出來工作，清疏到7時30分時，因應內湖交通，同仁會先暫時休息，不然會妨礙到交通，警察也會來勸導他們趕快離開。市民可能沒看到清潔隊清疏，事實上，清疏工作一直持續進行。

文德路是6月25日淹水重災區之一，文德路攤商吳先生面對巴威颱風將至，他直言，「淹就淹，不然怎麼辦？要跑去哪？」這幾天還是要做生意，也認為擋板沒用，還是會從地下室會淹上來。

一名當地居民直呼，「真的怕再淹上來，只能自求多福」，這幾天趕快打包東西往高處放。家裡還沒做防水閘門，前陣子內湖區公所有來拜訪有無需要做防水閘門，她雖已登記，結果颱風怎麼這麼快就來，現在要做也來不及。今天下午出門時，她看到附近店家有做木板擋板，也考慮要試試看。

越南雜貨店員工分享，店門口的木板擋板高度85公分，是6月25日當天水退後，就怕晚上又淹水，老闆趕緊花了2小時完成。這次颱風來，店門口不只放擋板，也會放沙包。

北市內湖區文德路是6月25日淹水重災區之一，記者實地走訪，有些門口擺放沙包、做好擋板要防颱。記者林佳彣／攝影

北市內湖區文德路是6月25日淹水重災區之一，越南雜貨店當天趕緊自製擋板，就怕再次淹水。。這次颱風來，店門口不只放擋板，也會放沙包。

記者實地走訪，有些門口擺放沙包、做好擋板要防颱。記者林佳彣／攝影