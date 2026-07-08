強颱巴威晚間北轉 粉專：擦邊、西北颱、登陸3劇本關鍵在未來36小時

中央氣象署下午指出，強颱巴威今晚逐漸北轉，周五晚間到周六白天是颱風最接近的時候，各地都將出現明顯風雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據氣象署最新預測路徑，巴威目前距離台灣約1400公里，最新路徑變化不大。

󠀠預估周五(10日)夜晚至深夜，暴風圈將逐步接近並籠罩台灣，周六(11日)白天為影響最劇烈時段，入夜後加速遠離。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威究竟是擦邊而過、西北颱，還是直接登陸，關鍵就在未來36小時北轉的時間、角度與幅度。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，無論颱風中心是否登陸，幾乎全台灣都有機會落入暴風圈影響範圍，各地都應做好防颱準備。尤其台北到台中、宜蘭、花蓮、馬祖等地可能位於距離颱風中心最近，請以最高規格做好防颱整備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。