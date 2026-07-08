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颱風巴威逼近 太平山7/9中午12時起預警性休園
颱風巴威逼近，林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，考量旅遊安全，太平山國家森林遊樂區與區內8條自然步道，明天中午12時起預警性休園及封閉，園區只出不進，呼籲遊客儘速離園。
宜蘭分署表示，考量太平山區內的宜專1線及聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等路段，逢豪大雨恐有封閉、中斷的疑慮，決定園區明天中午12時起休園。
宜蘭分署指出，園區內的鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。蹦蹦車最後班次為上午10時30分，原太平山俱樂部最後導覽為上午10時50分。
宜蘭分署表示，轄下的林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道共10條社區型自然步道，從明天下午5時起暫停開放。宜蘭縣政府若公告停止上班上課，羅東林業文化園區同步休園。
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