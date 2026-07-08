影／強颱巴威來襲 基隆碧砂遊艇港30艘遊艇吊上岸安置
巴威颱風將侵台，基隆碧砂漁港泊區內30艘遊艇港今天上午起開始吊掛上岸安置，避免遭大浪襲擊沉沒或翻覆。去年風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，碧砂漁泊區防波堤越浪嚴重，遊艇港內3艘遊艇沉沒、1艘翻覆，損失慘重，今天記起教訓，盼將損失降到最低。
亞果遊艇集團子公司亞碁海洋總經理姬琳說，今天由專業吊車公司進行防颱作業，將30艘35呎以下小船吊上岸在陸域安置，其他35呎以上船隻，會在水裡原地加固，在外港的船隻也會請他們移泊內港纜繩加固。
姬琳表示，八斗子湧浪很大，最怕湧浪過大造成小船翻覆，必須加強防颱作業。
船主王銘祥說，去年10月風神颱風外圍環流加上東北季風共伴效應，越浪很嚴重，湧浪相當大，港內3艘船沉沒、1艘船翻覆。巴威颱風暴風半徑籠罩整個北台灣，風浪預估會很大，船主大家都很擔心，趕快把遊艇吊上岸。
新北市福隆國際沙雕藝術季還在展期，為避免40座大型沙雕受損，現場也在作品周邊築起3米高沙牆圍堵保護。
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