強颱巴威逼近 北市大稻埕夏日節蜘蛛人裝置暫撤

強颱巴威強度今天將達到巔峰，七級暴風圈半徑達380公里，預估接近台灣時，暴風半徑仍可維持350公里的大型颱風水準，上一個這麼大且發布海陸警的颱風，得追溯回25年前的尤特。如今的巴威比尤特更強、有機會離台灣更近，中央氣象署不排除巴威颱風有可能登陸。

2026-07-08 16:03