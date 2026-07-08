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強颱巴威逼近 北市大稻埕夏日節蜘蛛人裝置暫撤
由於颱風巴威持續接近台灣，台北市觀傳局今天表示，為確保民眾安全、活動設施完整，將暫時撤除「2026大稻埕夏日節」蜘蛛人主題裝置物及河岸燈飾，後續視天候狀況再重新亮相。
觀傳局並說，「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日在大稻埕碼頭的延平河濱公園登場，今年與國際IP「蜘蛛人」合作，蜘蛛人大型裝置物及燈飾也已布置在淡五號水門廣場、延平河濱公園沿岸及迪化街商圈，吸引民眾拍照打卡，因應強颱巴威將來襲，可能有公共安全問題，暫時先撤除。
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