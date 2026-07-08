民眾意見兩極！巴威周五晚才影響北部 放颱風假很為難

強颱巴威周五傍晚才開始影響北北基桃，白天放不放颱風假很尷尬！根據目前預報顯示，巴威暴風圈預估下午2時左右接觸東海岸，宜蘭、花蓮及台東受影響機率較高，3縣市周五放假機會可能較高，但北北基桃要等到傍晚風雨才會變大，周五上班時間的放假機會可能比較小。

北台灣要做好防颱

但中央氣象署預報員葉致均提醒，巴威颱風「又大又強」，勢必會對台灣帶來風雨影響，尤其北台灣更應提高警覺，提前完成各項防颱準備。目前評估最快9日白天有機會發布海上颱風警報，9日深夜至10日清晨不排除發布陸上颱風警報。

由於北北基桃共屬「大台北都會圈」，4個縣市放假通常是連動的，是否放假也引發各方議論。有人認為：「一定放，今年選舉年，不能出差錯」、「下班剛好進來，不放會被罵爆」、「應該是周五晚上宣布周六放假」；但也有民眾說：「台北星期五應該風力不會達標，不太可能放，只會告訴民眾『下班請小心』」。

地形擾動風雨較大

根據中央氣象署公布「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至下午4時，台北、新北、基隆與宜蘭遭颱風暴風侵襲機率為99%，桃園98%、新竹縣市與連江縣96%、花蓮95%，苗栗93%。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇則指出，周五深夜至周六清晨之間經過台灣東北部近海區域時，要特別小心地形作用導致的路徑擺動。他指出，過去災情較嚴重的案例包括1996年的賀伯颱風、2007年的科羅莎颱風、2008年的辛樂克颱風，最快要等到周六晚間颱風逐漸趨向大陸沿岸、強度減弱後，風雨才會趨緩。

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