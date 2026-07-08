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巴威颱風預估風強雨大 北市防「樹大招風」加強修剪

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「巴威」來勢洶洶，樹大招風，北市公園處也替樹木做好防颱準備，針對不同樹種、抗風能力、恢復能力等進行評估修剪。圖為修剪前。北市公園處提供
「巴威」來勢洶洶，樹大招風，北市公園處也替樹木做好防颱準備，針對不同樹種、抗風能力、恢復能力等進行評估修剪。圖為修剪前。北市公園處提供

「巴威」來勢洶洶，可能會帶給台北市區強風及大雨，北市公園處也替樹木做好防颱準備，針對不同樹種、抗風能力、恢復能力等進行評估修剪，幫助樹木減少受風壓力，降低傾倒風險。

公園處表示，颱風期間生長茂盛或新植的樹木最容易傾倒，如榕樹、菩提樹、樟樹及印度橡膠樹等速生樹種，均排定修剪計畫以增強樹木抵抗風雨能力。

公園處指出，修剪過密的枝葉能讓強風穿透樹冠，減少樹體表面積所承受的巨大風壓，同時也去除過重或下垂的枝幹，降低樹木重心，避免在強風豪雨中因頭重腳輕而連根拔起。防止枯枝、病枝或結構脆弱的枝條被暴風吹斷而砸傷行人、車輛或周邊房屋。

公園處園藝工程隊長楊國瑜表示，自今年1月起迄今已針對轄下行道樹、公園、廣場、綠地樹木修剪、立支柱，進行巡檢維護，針對開展型樹種如榕樹、茄苳樹、樟樹等，生長勢較強、枝條叢生或雜亂樹種等優先施作，以避免樹木受到強風豪雨威脅斷枝或傾倒，對於新植樹木則以支撐保護架加強防災韌性。

公園處表示，北市人行道、公園、各機關學校辦理市有樹木修剪，均須依照「台北市樹木修剪作業規範」，其中一般樹種每年修剪枝葉總量不得超過樹冠枝葉總量25%；生長速度較快樹種，一年內修剪量亦不得超過35%，若因遮蔽交通號誌、影響公共設施或涉及公共安全等特殊情形，則可依現場需求適度調整修剪方式。公園、綠地、廣場及行道樹等市有樹木預定修剪資訊

公園處指出，考量颱風可能帶來的損害，路樹救災所需之保護架支柱、鏈鋸及救災車輛等機具設備已備妥完善。在市府開啟防災應變中心時，天然災害搶修廠商人員會進駐各公園管理所及園藝工程隊分隊，市府將在颱風期間啟動救災機制，依「台北市政府工務局颱風樹木災損聯合救災作業計畫」辦理防救災，依序排除主要道路、次要道路障礙、巷弄及人行道障礙，以恢復交通順暢，盡速提供市民乾淨及安全市容。

「巴威」來勢洶洶，樹大招風，北市公園處也替樹木做好防颱準備，針對不同樹種、抗風能力、恢復能力等進行評估修剪。圖為修剪後。北市公園處提供
「巴威」來勢洶洶，樹大招風，北市公園處也替樹木做好防颱準備，針對不同樹種、抗風能力、恢復能力等進行評估修剪。圖為修剪後。北市公園處提供

巴威颱風

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