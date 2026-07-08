巴威颱風將襲 宜蘭童玩節明晚起休園、多項活動順延

「巴威」颱風可能襲台，才剛開幕的宜蘭童玩節，將從明天晚間到後天全天預警性休園；羅東藝穗節及蘇澳潑水節、冷泉音樂會等活動也受影響，藝穗節開幕式順延至12日晚間舉辦、部分活動時程調整，蘇澳潑水節及冷泉音樂會延後舉辦。

宜蘭縣政府表示，因應巴威颱風，將啟動防颱應變，明天（9）日晚間6時起至10日全天都休園，河域設施包括龍舟、風帆及獨木舟體驗，明天全天暫停，演出節目也會配合調整時段。

羅東藝穗節今年邁入第25年，原訂11日晚間7時開幕，考量颱風可能帶來強風豪雨，決定順延至12日晚間6時在羅東中山公園主舞台舉行。

蘇澳冷泉觀光系列活動的狂歡潑水節、冷泉音樂會，原本分別在11日、12日辦理，考量安全，都順延一周，冷泉音樂會改到18日晚間6時在蘇西社區活動中心旁草地舉辦，潑水節19日下午3時在蘇澳鎮太平路及中山路舉行。

林業及自然保育署宜蘭分署已宣布太平山國家森林遊樂區明天中午12時起預警性休園，園區內8條自然步道同步封閉，轄下10條社區型自然步道明天傍晚5時起暫停開放。

林業署花蓮分署也決定，轄內池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區，及佐倉、鯉魚山等自然步道、生態教育館，明天傍晚5時起全面休園、休館及封閉，恢復開放時間將視颱風影響及巡檢結果另行公告。