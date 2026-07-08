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颱風逼近 水利署強化花蓮馬太鞍溪萬里溪防汛

中央社／ 花蓮縣8日電

颱風巴威逼近，可能為花蓮地區帶來大豪雨或超大豪雨，水利署第九河川分署將馬太鞍溪及萬里溪列為防汛重點，加高加固堤防護岸、部署大型移動式抽水機等防汛整備。

林業及自然保育署花蓮分署6月21日執行馬太鞍溪定期監測任務時，發現北邊萬里溪上游一處明顯崩塌地新增堰塞湖。

林業保育署花蓮分署監測，截至今天上午8時，萬里溪堰塞湖蓄水量達341萬立方公尺，占最大庫容量510萬立方公尺的66.86%，水位持續穩定上升，依空拍影像顯示，壩體並無明顯滲流。

經濟部水利署第九河川分署表示，已完成萬里溪防汛應變工程，包括林田山堤防堤頭及鳳林二號堤防堤頭保護，林田山堤頂、森榮一號堤防及鐵路橋及公路橋下游護岸防護設施加高；山興堤防前拋放165顆5噸防汛塊，強化河道直沖段防護能力。

馬太鞍溪部分，已恢復百年重現期通洪能力，部署6部大型移動式抽水機，督導縣管4條排水完成防汛整備，並辦理公路局鋼便橋缺口檢核。

第九河川分署表示，已完成轄區防汛熱點盤點，透過CCTV、水位站及雨量站監測水情變化，每天進行水情查報，加強與地方政府及防救災單位聯繫，必要時提升防汛應變層級，投入防汛搶險工作。

林業保育署花蓮分署依雨量預測，曾於6月25、27日針對萬里溪堰塞湖發布2次黃色警戒及1次紅色警戒，下游萬榮鄉、鳳林鎮保全戶約70戶、180餘人撤離。因颱風巴威可能帶來較大降雨，農業部屆時也將依雨量預估及颱風警報，發布堰塞湖警戒。

巴威颱風

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