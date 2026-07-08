颱風逼近 水利署強化花蓮馬太鞍溪萬里溪防汛

受到巴威颱風影響，大學分科測驗確定延期，不過由於颱風災損難料，全教產理事長林蕙蓉直言，有些學校地處偏遠，若真的遇災，也不見得方便整理，但如今只剩周日能因應，主管機關決策有點「太有自信了」，也呼籲必要時，警力應出動支援，協助考生抵達考場，受災而無法如期應考的考生，也應有補救配套。

2026-07-09 00:01