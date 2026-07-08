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巴威颱風來襲 大雪山、八仙山森林遊樂區明下午5時預警性休園
中央氣象署預計明天發布今年第9號強烈颱風「巴威」海上颱風警報，明晚至後天凌晨發布陸上颱風警報，考量山區天候與行車安全，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山、八仙山國家森林遊樂區將於明天下午5點起預警性休園，武陵國家森林遊樂區配合武陵農場明天中午12時起預警性休園，請民眾暫時不要前往山區，維護自身安全。
林業保育署台中分署所轄谷關七雄、鳶嘴稍來山、橫嶺山、德芙蘭等13條自然步道亦於明天下午5點起預警性封閉。有關東勢林業文化園區、營林所台中出張所宿泊所將配合台中市政府是否停班課進行開休園。
林業保育署台中分署表示，依據中央氣象署預報，巴威颱風將帶來豪大雨，轄屬森林遊樂區聯外道路屬山區道路，邊坡及步道可能發生土石崩塌等災害。基於安全考量，提醒民眾持續關注颱風動態及避免進入山區；豪雨過後山區仍可能發生落石、坍方、倒木及路基流失等延遲性災害。提醒山友除了留意步道是否開放，更應審慎評估近期降雨情形、天候、山區環境等，以確保自身安全。後續將視颱風警報解除情形，完成園區災害勘查及環境整備，確認安全無虞後再行開園。
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