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強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

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強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署：不排除登陸

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
強颱巴威強度今天將達到巔峰，七級暴風圈半徑達380公里，預估接近台灣時，暴風半徑仍可維持350公里的大型颱風水準，上一個這麼大且發布海陸警的颱風，得追溯回25年前的尤特。聯合報系資料照
強颱巴威強度今天將達到巔峰，七級暴風圈半徑達380公里，預估接近台灣時，暴風半徑仍可維持350公里的大型颱風水準，上一個這麼大且發布海陸警的颱風，得追溯回25年前的尤特。聯合報系資料照

強颱巴威強度今天將達到巔峰，七級暴風圈半徑達380公里，預估接近台灣時，暴風半徑仍可維持350公里的大型颱風水準，上一個這麼大且發布海陸警的颱風，得追溯回25年前的尤特。如今的巴威比尤特更強、有機會離台灣更近，中央氣象署不排除巴威颱風有可能登陸。

巴威颱風目前位於菲律賓東方海面上，距離台灣約1400公里。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威結構對稱，近中心風速每秒60公尺、七級暴風半徑達380公里，已超越今年4月的風王「辛樂克」，更是1995年以來最大颱風。

今天將是巴威的鼎盛期，受限環境巴威近台時，強度將減弱至強颱下限、中颱上限，但七級暴風半徑仍維持350公里的大型颱風水準。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，上一個七級暴風半徑達350公里且發布警報的颱風，得追溯至2001年的輕颱尤特。

25年前尤特從台灣南方海域快速掃過，距離台灣最近約90公里。中心雖沒登陸，但氣象署發布了長達兩天的海陸警報，全台多處鐵、公路交通中斷，造成1人死亡、農林漁牧損失近1億元。

巴威近中心最大風速是尤特的2倍、每小時移動速度又比尤特慢了約10多公里。黃恩鴻說，颱風路徑仍持續修正，過去一段時間有稍微往南修靠近台灣，但最新一報又往北偏一些，目前仍無法排除從東北角登陸可能，就算不登陸，颱風眼與台灣最近距離仍有機會比尤特更近，帶來強風驟雨不容小覷。

黃恩鴻表示，今晚颱風將逐漸北轉，周五晚間到周六白天將是颱風最接近的時候，各地都將出現明顯風雨。待周日颱風登陸中國，台灣風雨將會明顯趨緩，但因水氣多，環境仍不穩定，西半部與東南部有短暫陣雨。

黃恩鴻指出，明天環境轉吹東北風，迎風面桃園以北將逐漸有陣雨出現。周五白天迎風面降雨、風力都將明顯增加。中部以北、宜蘭、南部山區有大雨或豪雨，尤其北部山區可能出現長延時強降雨，達豪雨以上等級。中部沿海風力可能達9級、局部10級以上。周六隨著颱風來到台灣西北方，南部也會出現雨勢，且花東位於背風側，恐有焚風發生。

上一個七級暴風半徑達350公里且發布海陸警的颱風為2001年的尤特颱風。圖／截自中央氣象署颱風資料庫
上一個七級暴風半徑達350公里且發布海陸警的颱風為2001年的尤特颱風。圖／截自中央氣象署颱風資料庫

氣象署 巴威 巴威颱風

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