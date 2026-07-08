強颱巴威襲台影響空中交通 華航宣布免收改票手續費

中央氣象署氣象預報中心表示，強烈颱風巴威的暴風圈半徑已經擴大到380公里，周五、周六會是巴威颱風影響最明顯的時候。隨著強颱巴威逐步逼近台灣，空中交通勢必受到影響，華航今天表示，於2026年7月9日至7月11日搭乘華航的旅客，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費。

中華航空今天宣布，因應巴威颱風可能影響航班，為使旅客能提前彈性妥善安排行程，持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理，詳細規定請參考官網公告。

華航說明，將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。