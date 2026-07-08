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強颱巴威逼近…賴總統令黨公職「救災第一」 競選活動應適時延期
根據中央氣象署預報，強颱巴威將於本周五接近台灣。身兼民進黨主席的賴清德總統在中常會下令，要求黨公職以防救災為重，各項競選行程及活動，應配合地方政府公告及實際天候情況，適時調整或延期辦理。
賴清德指出，無論颱風中心是否登陸，周五、周六兩天，將是影響台灣最劇烈的時刻，行政院已責成相關部會完成防颱整備，並與地方政府保持密切聯繫，落實排水、防災及各項應變，將颱風可能災損降至最低。
賴清德也請所有黨公職與地方服務團隊，全力配合政府防颱作業，加強向民眾宣導最新氣象資訊，提醒鄉親及早做好居家防颱準備，一起守護生命財產安全。
賴清德說，請所有公職候選人，因應颱風對地方可能造成的影響，以防救災為重，主動投入地方防災及關懷協助工作，與人民站在一起，共同度過颱風挑戰；各項競選行程及活動，應配合地方政府公告及實際天候狀況，適時調整或延期辦理。
由於民進黨近日啟動「台灣好生活」全台輔選行程，邀集中央官員下鄉宣揚政績，民進黨發言人林楚茵說，賴主席已裁示，當前以防救災為第一優先，相關競選活動該停辦的停辦、該延期的延期，隨著颱風逼近，會有更明確的颱風訊息釋出，屆時不論是台灣好生活或其他活動，都會有所調整。
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