巴威颱風逼近 嚴防豪雨成災馬太鞍溪、萬里溪列防汛重點

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續上升，截至今天蓄水量約341萬噸。林業及自然保育署花蓮分署表示，一旦巴威颱風海警發布，就會發布黃色警戒；水利署第九河川分署將馬太鞍溪、萬里溪列為防汛重點，積極完成整備工作。

林保署花蓮分署持續監測堰塞湖狀況，分署長黃群策說，今天蓄水量占推估最大庫容量510萬噸的66.86%，水位穩定上升，且山壁土石持續崩落，先前監測壩體高度114公尺有「長高」趨勢，航測及遙測分署今天再度出動空載光達測量地形，滾動修正監測資料。

黃群策說，巴威颱風來勢洶洶，預估明天就會發布海警，一旦發布海警或雨量推估24小時內溢流，將發布黃色警戒提醒縣府及鄉鎮公所展開預防性疏散，若預估12小時內可能溢流，或陸警發布，就會發布紅色警戒，強制撤離。

第九河川分署表示，萬里溪防護措施包括林田山堤防堤頭、鳳林二號堤防堤頭的加固，另外林田山堤頂、森榮一號堤防加高，鐵路、公路橋下都加強防護；箭瑛大橋下游預先布設兩部大型移動式抽水機，也在山興堤防前拋放165顆5噸防汛塊。

馬太鞍溪上游仍有2億多立方土石，為嚴防豪雨沖刷土石，九河分署持續辦理疏濬，也部署6部大型移動式抽水機。

九河分署表示，因應巴威颱風，已經盤點轄區防汛熱點，並透過CCTV、水位站及雨量站監測水情變化，每天都會查報，並與地方政府等單位保持密切聯繫，即時投入防汛搶險工作。