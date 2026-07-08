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颱風巴威接近 綠島蘭嶼船班疏運遊客中午後停航

中央社／ 台東縣8日電
台東綠島、蘭嶼船班今天中午後取消。聯合報系資料照
台東綠島、蘭嶼船班今天中午後取消。聯合報系資料照

颱風巴威逼近，台東綠島、蘭嶼船班今天中午後取消，航運業者上午忙著疏運遊客，另將民生物資送往離島。富岡漁港10多名船主將膠筏吊上岸，暫放停車格避颱。

今天上午台東天氣晴朗，船運業者上午疏運離島遊客，多數遊客選擇提早返台。孫姓教練原安排綠島移地訓練到明天，考量颱風來襲船班停航，今早提前返回台東，也有不少遊客提前一天至半天結束行程。

為避免離島居民因封島斷炊，菜商、肉商及貨運業者也加緊將民生物資送到港口，送往離島補貨。

海巡署統計，截至中午12時，台東離島疏運8航次、86人，綠島滯留人數1325人。航港局公告，東部地區今天下午起至11日全面停航，12日視氣象狀況評估開航。

富岡漁港周邊停車格，也出現漁船停放，10多名漁民集資請吊車，將膠筏吊離港區，在底部墊著廢輪胎，一艘膠筏佔用2個停車格，特殊的景象吸引遊客拍照。

漁民表示，曾發生膠筏因強風巨浪互相碰撞，船主損失嚴重，大家記取教訓，提前將膠筏吊上岸避颱，降低損失。

香蕉農趁好天氣搶收香蕉，謝姓農民說，一甲地香蕉園年年受颱風侵襲，幾乎沒有收成，今天趁颱風還沒有影響前先採收，部分還未熟的，只能祈禱老天爺賞飯。

台東市傳統市場、超市上午也出現採買人潮，中央市場白姓菜販說，蔬菜都是自產自銷，價格沒有調漲，買氣比平日增加約3成，預期今天應該可比平常早收攤。

巴威颱風

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