巴威颱風逼近 航港局提醒東部航線8日下午起至11日全面停航

巴威颱風逐步接近台灣，依中央氣象署最新預報，7月10日至11日將是影響最明顯時段。交通部航港局8日表示，受颱風及海象影響，本島往返離島多條海運客運航線將自9日起陸續調整航班，10日至11日多數航線停航，呼籲旅客把握今、明兩日仍有開航的航班提前返台，並暫緩前往離島，以免滯留。

航港局指出，北部航線方面，基隆—馬祖航線8日基隆往馬祖航班正常開航，9日至11日停航，預計12日恢復正常營運。

南部航線部分，高雄—澎湖航線原訂10日航班提前至9日上午11時開航，10日及12日停航，11日本就無航班；布袋—澎湖航線9日部分航班提前開航，10日至11日全面停航；東港—小琉球航線9日部分航班停航，10日至11日全面停航；鹽埔—小琉球航線則自9日至11日全面停航。

東部航線方面，自8日下午起至11日全面停航，12日是否恢復開航，將視海象及天候狀況再行評估。

航港局提醒，巴威颱風影響期間海象變化快速，離島海運航班將依實際天候機動調整，建議旅客把握近日仍有開航的航班提前返台，並暫緩前往離島，避免因停航造成行程延誤或滯留。民眾出發前也應留意最新航班資訊及各船公司公告，以掌握最新營運情形。