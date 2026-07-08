強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

強颱巴威來勢洶洶，暴風圈半徑擴大到380公里，幾乎籠罩全台，氣象署預估周四白天有機會發布海警，周四深夜到周五清晨有機會發布陸警，各縣市的停班停課消息也引發民眾關注，尤其首當其衝的北北基宜，強風豪雨恐躲不過，而6年前同樣有一個名叫巴威的颱風讓宜蘭高雄大淹水，恐怖巧合令人發毛。

從全球災害事件簿歷史資料來看，2020年輕度颱風巴威中心於8月22日在花蓮東南東方海面上，往北北東方向移動，當時的氣象局在8月22日10時30發佈海上颱風警報，並於同日23時30分解除海上颱風警報，此時颱風中心在台北東北東方海面，向東北東移動，其暴風圈已脫離台灣北部與東北部近海。

雖然巴威走的速度快，但引進的西南氣流發布豪雨一級淹水警戒，釀全台多處災情。「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書粉專po出照片寫道，「宜蘭員山，10分鐘30毫米，宜蘭市區，10分鐘21毫米，宜蘭五結，10分鐘16毫米，好猛烈，小心淹水」。此外，宜蘭大學停車場也變「水濂洞」，地下室整個淹掉變游泳池，車子統統泡水，宜蘭市區還有許多在一樓的營業店家損失慘重。

彭啓明也在臉書發文，「巴威颱風的雨帶集中在東半邊，目前是以宜蘭的雨勢較大，但下午在南部的發展的雷陣雨頗大，屏東山區春日鄉的強降雨後來居上」。南部地區亦受巴威颱風尾引進西南風影響，大雨傾盆讓高雄岡山整個淹成「水鄉澤國」，高雄燕巢樹德科技大學前的橫山路一帶更是水淹到半個輪胎高，兩側店家及住戶門前積水10餘公分，部分側溝還積水約20公分。

更可怕的是，巴威颱風中心在8月27日早上9點30分前後，以中颱之姿登陸北韓平安北道鐵山郡，對西部各地區造成嚴重災情，不少地方淹水，朝鮮中央電視台也拍到許多淹水畫面。而巴威颱風在仁川江華橋之洪水位為為7.7公尺，打破2010年的歷史紀錄2.24公尺。