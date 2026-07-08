快訊

衛星圖曝巴威怪獸風眼變胖！美軍公布最新預測 估這時間通過台灣近海

致癌油全台流竄第8日 衛福部長石崇良為這事道歉了

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

聯合新聞網／ 綜合報導
強颱巴威即將撲台，6年前也有同名颱風降下豪雨，造成全台各地有淹水災情。示意圖／AI生成
強颱巴威即將撲台，6年前也有同名颱風降下豪雨，造成全台各地有淹水災情。示意圖／AI生成

強颱巴威來勢洶洶，暴風圈半徑擴大到380公里，幾乎籠罩全台，氣象署預估周四白天有機會發布海警，周四深夜到周五清晨有機會發布陸警，各縣市的停班停課消息也引發民眾關注，尤其首當其衝的北北基宜，強風豪雨恐躲不過，而6年前同樣有一個名叫巴威的颱風讓宜蘭高雄大淹水，恐怖巧合令人發毛。

從全球災害事件簿歷史資料來看，2020年輕度颱風巴威中心於8月22日在花蓮東南東方海面上，往北北東方向移動，當時的氣象局在8月22日10時30發佈海上颱風警報，並於同日23時30分解除海上颱風警報，此時颱風中心在台北東北東方海面，向東北東移動，其暴風圈已脫離台灣北部與東北部近海。

雖然巴威走的速度快，但引進的西南氣流發布豪雨一級淹水警戒，釀全台多處災情。「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書粉專po出照片寫道，「宜蘭員山，10分鐘30毫米，宜蘭市區，10分鐘21毫米，宜蘭五結，10分鐘16毫米，好猛烈，小心淹水」。此外，宜蘭大學停車場也變「水濂洞」，地下室整個淹掉變游泳池，車子統統泡水，宜蘭市區還有許多在一樓的營業店家損失慘重

彭啓明也在臉書發文，「巴威颱風的雨帶集中在東半邊，目前是以宜蘭的雨勢較大，但下午在南部的發展的雷陣雨頗大，屏東山區春日鄉的強降雨後來居上」。南部地區亦受巴威颱風尾引進西南風影響，大雨傾盆讓高雄岡山整個淹成「水鄉澤國」，高雄燕巢樹德科技大學前的橫山路一帶更是水淹到半個輪胎高，兩側店家及住戶門前積水10餘公分，部分側溝還積水約20公分。

更可怕的是，巴威颱風中心在8月27日早上9點30分前後，以中颱之姿登陸北韓平安北道鐵山郡，對西部各地區造成嚴重災情，不少地方淹水，朝鮮中央電視台也拍到許多淹水畫面。而巴威颱風在仁川江華橋之洪水位為為7.7公尺，打破2010年的歷史紀錄2.24公尺。

巴威颱風

延伸閱讀

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

台東人流傳颱風前兆！看到「它」大票人驚呼要來了：真的準

斜槓女股神？謝淑薇曬股市對帳單正報酬「破千萬」曝投資標的

全台陷毒油風暴該怎麼挑油？營養師教「5原則」：勿買透明、大包裝

相關新聞

巴威變胖不排除登陸 颱風論壇：暴風圈周五漸籠罩全台灣恐強風大雨

巴威颱風目前距離約1600公里，維持在第3次巔峰狀態，暴風半徑略為擴大至380公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威未來24小時仍受到太平洋高壓導引偏西移動，明天下半天起就會開始轉西北，各機構、數值模式看法已逐漸收斂有共識，差異在偏轉的角度，將決定中心是否「登陸」或「擦邊」過，非常關鍵。無論颱風怎麼走，全台灣幾乎都會被籠罩，會非常有感，要開始做防颱準備。󠀠

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

強颱巴威將發海陸警！6年前同名颱風釀宜蘭高雄大淹水 恐怖巧合令人發毛

強颱巴威來勢洶洶，暴風圈半徑擴大到380公里，幾乎籠罩全台，氣象署預估周四白天有機會發布海警，周四深夜到周五清晨有機會發布陸警…

巴威強颱來襲 童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，北部、東北部恐受強風豪雨影響，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天表示，根據預測，在120小時內颱風暴風侵襲機率中基隆高達98%，必須嚴陣以待，呼籲市府應立即提高警覺，針對危樓、邊坡、排水熱區與弱勢住戶，提前盤點狀況並進行應對。

強颱巴威逼近！台東富岡漁港驚見「漁船停車格」 漁民：不敢再賭了

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，台東沿海漁民全面展開防颱作業。富岡漁港今天出現一幕特殊景象，港區周邊停車格裡停放的不是汽車，而是一艘艘膠筏漁船，有的甚至一艘就占用兩個停車位，吸引不少民眾駐足拍照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。