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巴威強颱來襲 童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
巴威強颱來襲，童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區。圖／童子瑋辦公室提供
巴威強颱來襲，童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區。圖／童子瑋辦公室提供

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，北部、東北部恐受強風豪雨影響，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天表示，根據預測，在120小時內颱風暴風侵襲機率中基隆高達98%，必須嚴陣以待，呼籲市府應立即提高警覺，針對危樓、邊坡、排水熱區與弱勢住戶，提前盤點狀況並進行應對。

童子瑋表示，昨天他前往南榮路93巷會勘，當地日前發生屋頂崩塌，造成隔壁牆體破損，所幸目前已由女兒先行接走屋內長輩，沒有造成更嚴重傷害。但老屋結構已明顯受損，屋頂、牆面、木構與周邊環境都有安全疑慮。這起個案提醒，颱風防災不能只做清水溝、備沙包等基本功，更要注意脆弱屋頂、鬆動牆體、邊坡排水與高風險住戶的即時協助。

童子瑋指出，這次颱風暴風圈範圍大，基隆又是山海城市，老舊房舍、山坡地住宅與邊坡環境密集，市府必須提高警覺，立即盤點已列管危樓、擋土牆、邊坡、山坡地住宅與排水熱區。對於高風險個案，市府應主動聯繫住戶，協助必要撤離、安置與加固；各區公所及里辦公處也應盡速確認獨居長輩、弱勢家庭與行動不便者狀況，避免災害發生後才要臨時處理。

童子瑋說，住家周邊環境，包括屋頂、鐵皮、窗戶、外牆磁磚、招牌、花盆、雜物與排水孔，都要先確認是否有鬆動、阻塞或掉落危險。如果家中長輩住在老屋、邊坡旁，或過去曾被通報有安全疑慮的房舍，更應提高警覺，必要時可先安排暫住親友家，不要等到風雨最強時才冒險移動，避免增加自身與救災人員風險。

童子瑋表示，基隆地形特殊，每次颱風來臨，除了淹水、落石與土石流，也必須特別注意老屋危樓、屋頂牆面及招牌結構安全。

巴威強颱來襲，童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區。圖／童子瑋辦公室提供
巴威強颱來襲，童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區。圖／童子瑋辦公室提供

巴威強颱來襲，童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區。圖／童子瑋辦公室提供
巴威強颱來襲，童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區。圖／童子瑋辦公室提供

巴威強颱來襲，童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區。圖／童子瑋辦公室提供
巴威強颱來襲，童子瑋籲市府盤點危樓、擋土牆、邊坡及排水熱區。圖／童子瑋辦公室提供

巴威颱風 童子瑋 基隆

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