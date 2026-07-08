巴威颱風來勢洶洶海上掀長浪 離島船班明起漸停開各地航線皆受影響

巴威颱風來勢洶洶，雖距離台灣仍很遙遠，台灣周邊海域已經掀起長浪。氣象署觀測到蘭嶼出現2米長浪，航港局也滾動式更新海運航班停航狀況。今天新增布袋-澎湖航線，船班將提前、周五開始停航兩天，高雄-澎湖航線則是將停航時間延長到周日。

根據氣象署最新預報，巴威颱風將從台灣東北方海面掃過，目前台灣周邊海域已經開始受到影響。預估影響最劇烈時間點落在周五及周六，航港局也持續動態調整往返本島、離島的船班資訊。

航港局宣布，東部地區船班自今天下午起停航，待周日颱風過境後，視海氣象狀況再行評估復駛時間點。

北部地區航線，基隆-馬祖今日仍正常開航，但明起停航至周六，預計周日可以恢復正常開航。

南部地區則共有4條航線受影響，分別為往來澎湖及小琉球的船班。高雄-澎湖周五航班提前到明天上午11時開航，並停航至周日。布袋-澎湖明天部分航班提前開，周五及周六全面停航。

至於小琉球部分，東港-小琉球明日部分停航、周五及周六全面停駛。鹽埔-小琉球則是從明日起停航至周六。

航港局呼籲旅客善用今、明日開航航班返台，並請暫緩前往離島，以免後續航班停航造成滯留，出發前並請留意最新航班資訊及船公司公告。