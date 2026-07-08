衛星圖曝巴威怪獸風眼變胖！美軍公布最新預測 估這時間通過台灣近海

怪獸級超級颱風巴威持續逼近台灣東方海域，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）8日上午11時發布最新預報指出，巴威颱風中心預估在台灣時間11日下午2時從台灣東北方近海通過，預計同日上午9時最接近高雄，下午2時最接近台北，距離台北僅約100公里；屆時中心最大持續風速仍可能達每小時194公里。

杜拜英文媒體海灣新聞當日以「怪獸」形容巴威颱風。JTWC以8日上午8時的觀測資料為基準，預報指出，巴威位於嘉手納空軍基地南南東方約1248公里海面，中心最大持續風速達每小時250公里，過去6小時以每小時約22公里速度向西移動。預計未來12至18小時朝西北西前進，之後轉向西北，颱風中心約於台灣時間11日下午2時通過台灣東北方近海，隨後朝中國大陸東部前進並登陸。

多光譜衛星動畫影像顯示，巴威颱風眼持續擴大並轉趨清晰，過去數小時結構變得更為對稱，眼牆輪廓也更加明確。

根據JTWC路徑圖的最近接近點資料，巴威預計於11日上午9時最接近高雄，颱風中心距離約203海里、約376公里；同日下午2時最接近台北，距離約54海里、約100公里。屆時中心最大持續風速預估約為105節，相當於每小時194公里，最大陣風約130節、每小時241公里，仍是威力強大的颱風。

JTWC預測，巴威未來24小時仍將維持超級颱風強度，之後逐步減弱。約從台灣時間11日上午8時前後起，隨著颱風接近台灣並受到台灣地形及陸地交互作用影響，減弱速度預計將加快。

值得注意的是，MetOp-B衛星觀測顯示，巴威風場相當廣大，持續風速達每小時63公里以上、約相當於蒲福風級8級以上的區域，直徑超過500海里、約926公里。

JTWC預測，巴威在登陸中國東部前都將維持直徑約500海里的廣大烈風風場。由於風場範圍龐大，即使颱風中心未直接登陸台灣，台灣仍可能受到外圍環流影響。

JTWC表示，各主要模式對巴威轉向西北的預測大致一致，未來72小時路徑預報可信度高；但颱風接近台灣及中國沿岸後，受到地形與陸地交互作用影響，後續路徑及強度仍存在變數。