強颱巴威逼近！台東富岡漁港驚見「漁船停車格」 漁民：不敢再賭了

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，台東沿海漁民全面展開防颱作業。富岡漁港今天出現一幕特殊景象，港區周邊停車格裡停放的不是汽車，而是一艘艘膠筏漁船，有的甚至一艘就占用兩個停車位，吸引不少民眾駐足拍照。

原來，前年及去年颱風侵襲期間，富岡漁港曾發生多艘膠筏因強風巨浪相互碰撞，甚至沉沒的情況，不少船主損失慘重，每艘維修費動輒超過百萬元；反觀提前吊上岸的漁船則安然無恙，也讓漁民記取教訓。

面對強颱巴威來勢洶洶，十多名漁民這次不敢再冒險，乾脆集資聘請吊車，將膠筏一艘艘吊離港區，底部墊上廢輪胎避免磨損，再以繩索牢牢固定，希望降低強風吹襲造成的損害。

由於港區腹地有限，許多漁船直接停放在道路旁及收費停車格內，一艘船就占用兩個車位，形成「停車格停漁船」的特殊景象，也讓不少路過民眾忍不住拿起手機拍照，開玩笑表示，這要怎麼收費？是船不是車。

也有民眾表示，颱風期間遊客本來就少，停車需求不高，能理解漁民為了保護生計而暫時占用停車格，「總比船沉了好」。也有漁民坦言，經歷前兩年颱風造成沉船和百萬元損失後，大家都不敢再跟颱風賭運氣，「把船吊上岸固定好，總比半夜冒著風雨跑到港口巡船安心得多」。