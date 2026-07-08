巴威颱風逼近！超市量販防颱備貨優惠一次看 生鮮蔬果、冷凍水餃必買

巴威颱風逐步逼近台灣，各大量販與超市提前啟動防颱備貨機制，不僅增加蔬果、肉品及民生物資供應量，也同步祭出限時優惠，從耐放蔬菜、冷凍食品到泡麵、飲用水及電池都有促銷，提醒民眾把握颱風前採買時機，一次備齊防颱物資。

全聯與大全聯宣布整體蔬果、魚肉備貨量較平日增加1倍，並推出多項生鮮優惠。全聯7月8日限定玉米筍每盒28元，7月8日至9日台灣桂丁土雞切塊每盒169元，7月8日至16日台灣鯛魚腹片每包118元，7月9日前美國空運櫻桃每公斤429元；大全聯則推出翠玉娃娃菜量販包每包65元，豬五花肉塊每台斤219元、白蝦每公斤440元，美國水蜜桃及白甜桃每盒239元。

即日起至7月12日乾貨與民生用品同樣祭出優惠，包括味味麵5入組65元、統一麵指定袋麵5入組78元、悅氏天然水6,000ml每桶43元、永備碳鋅電池12入118元。冷凍食品部分，全聯台糖手工水餃每包99元，大全聯灣仔碼頭×雙月抱湯餃買1送1，平均每包199元。此外，全聯與大全聯也推出熟食、吐司及甜點優惠，方便民眾備妥颱風期間餐食。

不想出門採買的民眾，也可利用小時達外送服務。全聯小時達每週三全館199元免運，7月19日前指定商品滿500元贈8%福利點；大全聯小時達則於7月19日前購買指定零食、飲料滿500元贈8%福利點，7月9日前購買指定生鮮商品滿399元再送500福利點。

萬家福量販與樂家康超市同步啟動颱風備貨，生鮮蔬果整體備貨量提高至平日2.4倍、總量達180噸，葉菜、高麗菜、根莖類、花菜及菇類都大幅增加供貨。優惠方面，有機葉菜每包39元、有機高麗菜每顆95元，7月10日至16日有機鴻雪菇每包27元並享買2送1；7月10日至13日履歷香菇350公克88元、履歷胡蘿蔔1公斤58元、履歷洋蔥900公克75元、履歷地瓜1公斤66元等指定蔬菜同步特價。

配合新品牌慶活動，萬家福與樂家康7月28日前推出買1送1、滿額送折價券及OPENPOINT點數等優惠，會員參加「萬家福好食祭」，購買商品名稱含有「萬」、「家」或「福」任一字，還可獲得購物中心餐廳優惠券。

愛買則宣布全台門市提前加強備貨，民生商品及生鮮蔬果整體備貨量較平日增加約3成。7月9日至13日推出紐西蘭洋蔥、台灣馬鈴薯每公斤55元，小黃瓜600公克59元、高麗菜600公克79元、桃園市農會有機葉菜每包39元，以及鴻喜菇、雪白菇任3包85元等優惠。

蛋白質食材方面，愛買祭出鯛魚腹片400公克每包149元、安永鱸魚片2包199元、台灣野生安康魚每包59元等優惠，希望讓民眾一次備妥蔬菜、肉品與民生用品。愛買表示，將持續依颱風動態調整配送及補貨，全力維持商品供應，讓消費者安心度過颱風期間。

因應颱風季，愛買設立防颱專區。圖／愛買提供

愛買推出多種生鮮優惠折扣。圖／愛買提供