快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風逼近！超市量販防颱備貨優惠一次看 生鮮蔬果、冷凍水餃必買

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萬家福量販與樂家康超市同步啟動颱風備貨，生鮮蔬果整體備貨量提高至平日2.4倍。圖／萬家福提供
萬家福量販與樂家康超市同步啟動颱風備貨，生鮮蔬果整體備貨量提高至平日2.4倍。圖／萬家福提供

巴威颱風逐步逼近台灣，各大量販與超市提前啟動防颱備貨機制，不僅增加蔬果、肉品及民生物資供應量，也同步祭出限時優惠，從耐放蔬菜、冷凍食品到泡麵、飲用水及電池都有促銷，提醒民眾把握颱風前採買時機，一次備齊防颱物資。

全聯與大全聯宣布整體蔬果、魚肉備貨量較平日增加1倍，並推出多項生鮮優惠。全聯7月8日限定玉米筍每盒28元，7月8日至9日台灣桂丁土雞切塊每盒169元，7月8日至16日台灣鯛魚腹片每包118元，7月9日前美國空運櫻桃每公斤429元；大全聯則推出翠玉娃娃菜量販包每包65元，豬五花肉塊每台斤219元、白蝦每公斤440元，美國水蜜桃及白甜桃每盒239元。

即日起至7月12日乾貨與民生用品同樣祭出優惠，包括味味麵5入組65元、統一麵指定袋麵5入組78元、悅氏天然水6,000ml每桶43元、永備碳鋅電池12入118元。冷凍食品部分，全聯台糖手工水餃每包99元，大全聯灣仔碼頭×雙月抱湯餃買1送1，平均每包199元。此外，全聯與大全聯也推出熟食、吐司及甜點優惠，方便民眾備妥颱風期間餐食。

不想出門採買的民眾，也可利用小時達外送服務。全聯小時達每週三全館199元免運，7月19日前指定商品滿500元贈8%福利點；大全聯小時達則於7月19日前購買指定零食、飲料滿500元贈8%福利點，7月9日前購買指定生鮮商品滿399元再送500福利點。

萬家福量販與樂家康超市同步啟動颱風備貨，生鮮蔬果整體備貨量提高至平日2.4倍、總量達180噸，葉菜、高麗菜、根莖類、花菜及菇類都大幅增加供貨。優惠方面，有機葉菜每包39元、有機高麗菜每顆95元，7月10日至16日有機鴻雪菇每包27元並享買2送1；7月10日至13日履歷香菇350公克88元、履歷胡蘿蔔1公斤58元、履歷洋蔥900公克75元、履歷地瓜1公斤66元等指定蔬菜同步特價。

配合新品牌慶活動，萬家福與樂家康7月28日前推出買1送1、滿額送折價券及OPENPOINT點數等優惠，會員參加「萬家福好食祭」，購買商品名稱含有「萬」、「家」或「福」任一字，還可獲得購物中心餐廳優惠券。

愛買則宣布全台門市提前加強備貨，民生商品及生鮮蔬果整體備貨量較平日增加約3成。7月9日至13日推出紐西蘭洋蔥、台灣馬鈴薯每公斤55元，小黃瓜600公克59元、高麗菜600公克79元、桃園市農會有機葉菜每包39元，以及鴻喜菇、雪白菇任3包85元等優惠。

蛋白質食材方面，愛買祭出鯛魚腹片400公克每包149元、安永鱸魚片2包199元、台灣野生安康魚每包59元等優惠，希望讓民眾一次備妥蔬菜、肉品與民生用品。愛買表示，將持續依颱風動態調整配送及補貨，全力維持商品供應，讓消費者安心度過颱風期間。

因應颱風季，愛買設立防颱專區。圖／愛買提供
因應颱風季，愛買設立防颱專區。圖／愛買提供

愛買推出多種生鮮優惠折扣。圖／愛買提供
愛買推出多種生鮮優惠折扣。圖／愛買提供

配合新品牌慶活動，萬家福與樂家康7月28日前推出買1送1、滿額送折價券及OPENPOINT點數等優惠。圖／萬家福提供
配合新品牌慶活動，萬家福與樂家康7月28日前推出買1送1、滿額送折價券及OPENPOINT點數等優惠。圖／萬家福提供

巴威颱風 超市 量販店

延伸閱讀

颱風逼近！量販通路備貨大增 萬家福增2.4倍

巴威逼近！量販、超市、超商全面備戰 蔬果備貨最高增2.4倍

防颱採買潮啟動 7-ELEVEN民生物資備貨增量

全聯「福利熊」熱氣球飛上臺東天際 超萌周邊、花東好米優惠同步登場

相關新聞

巴威變胖不排除登陸 颱風論壇：暴風圈周五漸籠罩全台灣恐強風大雨

巴威颱風目前距離約1600公里，維持在第3次巔峰狀態，暴風半徑略為擴大至380公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威未來24小時仍受到太平洋高壓導引偏西移動，明天下半天起就會開始轉西北，各機構、數值模式看法已逐漸收斂有共識，差異在偏轉的角度，將決定中心是否「登陸」或「擦邊」過，非常關鍵。無論颱風怎麼走，全台灣幾乎都會被籠罩，會非常有感，要開始做防颱準備。󠀠

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午再度到災害應變中心視導防颱準備。媒體問蔣，現已有網友敲碗周五放颱風假，因風雨預估愈晚愈強，這次是否有可能評估放半天或一天的選項？蔣說，會根據過去慣例，前一天晚間8時前先跟各縣市討論，一般（颱風假）還是會以整天為原則。

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

強颱巴威逼近！台東富岡漁港驚見「漁船停車格」 漁民：不敢再賭了

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，台東沿海漁民全面展開防颱作業。富岡漁港今天出現一幕特殊景象，港區周邊停車格裡停放的不是汽車，而是一艘艘膠筏漁船，有的甚至一艘就占用兩個停車位，吸引不少民眾駐足拍照。

巴威颱風逼近！超市量販防颱備貨優惠一次看 生鮮蔬果、冷凍水餃必買

巴威颱風逐步逼近台灣，各大量販與超市提前啟動防颱備貨機制，不僅增加蔬果、肉品及民生物資供應量，也同步祭出限時優惠，從耐放蔬菜、冷凍食品到泡麵、飲用水及電池都有促銷，提醒民眾把握颱風前採買時機，一次備齊防颱物資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。