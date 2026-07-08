強颱巴威夠猛！蘭嶼可目視112公里外菲律賓雅米島、北島 網驚：太誇張

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，隨著外圍環流逐漸影響，台東近日天空能見度驚人，不僅富岡漁港可清楚望見蘭嶼，蘭嶼更出現難得一見的超高能見度景象，竟能清楚看見距離約112公里外、屬於菲律賓最北端的雅米島及北島，讓不少網友驚呼「颱風威力真的不容小覷」。

一名網友日前在Threads分享從台東富岡漁港拍攝的照片，只見遠方蘭嶼輪廓清晰可辨，並寫下「台東人都說，如果看得到蘭嶼，就代表颱風要來了。」貼文曝光後引發熱烈討論，至今已累積近萬人按讚，不少台東民眾也留言表示，每逢大型颱風接近前，空氣中的水氣常被颱風環流大量吸走，能見度因此大幅提升，「看到蘭嶼」也成了地方流傳多年的颱風前兆。

然而，更令人驚訝的是，蘭嶼氣象站分享的一張照片中，晴朗的海平面盡頭竟清楚浮現兩座島嶼。乍看之下彷彿是蘭嶼附近的小島，但其實是位於約112公里外、菲律賓巴丹群島最北端的雅米島及北島，難得的超遠距離視野也讓許多人直呼不可思議。

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「112公里外都看得到，太誇張了吧！」、「原來菲律賓離蘭嶼這麼近！」、「這能見度根本開外掛了。」、「第一次知道從蘭嶼可以看到菲律賓。」、「巴威到底把空氣洗得多乾淨？」、「這就是強颱來臨前的天空嗎？」、「以前只知道看得到蘭嶼，現在連菲律賓都入鏡了。」

蘭嶼居民也分享在地經驗指出，「看得愈清楚，通常代表颱風規模愈強、距離愈近。」也有居民表示，每當大型颱風逼近時，外圍環流會將周遭水氣大量帶走，空氣變得十分乾淨，因此才有機會看見平時難得一見的雅米島及北島景象，也讓這項流傳多年的地方經驗，再度成為網友熱議話題。