颱風假標準下修基與北北桃脫鉤？謝國樑：北北基桃共同討論、決策

巴威颱風逼近，基隆市長謝國樑今天到東四抽水站視察抽水站防颱整備，要求全面戒備確保抽排系統正常運作。針對颱風假放假問題，謝國樑說，基隆有山區和海邊，就跟台北市有陽明山、新北市有瑞芳等的情況是一樣的。他會和台北市長蔣萬安、新北市長友宜、桃園市長張善政，基北北桃共同好好來討論，共同來做決策。

基隆市政府3月間增訂補充規範，針對遇颱風及豪雨災害，未來24小時累積雨量預測，不分山區或平地達200毫米時，啟動「分區判定、分層啟動」的停班課研判機制，被外界視為是否與北北桃脫鉤。

謝國樑表示，風雨可能明天傍晚就會開始，他提醒市民嚴陣以待，颱風來時不要隨便外出。至於大家所關心颱風假的問題，他會和台北市長蔣萬安、新北市長友宜、桃園市長張善政，基北北桃共同好好來討論，共同來做決策。

謝國樑說，天候是不會選區域的，基北北桃就是一個非常完整的生活圈，基隆因為有山又有海，基隆調降放颱風假的標準，包括台北市長蔣萬安在內，他都有特別向他說明，蔣市長也都能理解基隆地形的特性，基北北桃是共同執政，還是會共同決策。基隆有山區和海邊，就跟台北市有陽明山、新北市有瑞芳等的情況是一樣的。

謝國樑表示，颱風防災工作必須超前部署，市府已要求各單位完成各項防汛整備，無論是抽水站、雨水下水道、區域排水或易積淹水熱點，都必須逐一完成巡檢及整備。

工務處表示，已完成大武崙溪等6條市管區域排水河道整理，基隆河沿岸堵南抽水站等16座抽水站，以及市區東四抽水站等7座抽水站均已完成檢查及整備作業，市府備妥6部大型移動式抽水機，其中2部已提前部署於大武崙溪武嶺街口及東四碼頭旁待命。

此外，堵南地下道、八堵路鐵路涵洞等2處車行地下道，以及東岸廣場、城隍廟等2處人行地下道，其抽水設備、配電盤等設施均已完成巡檢測試。

工務處指出，若適逢天文大潮，沿海低窪地區積淹水風險將提高。依據中央氣象署潮汐預報，7月9日滿潮時間約為上午4時及下午6時；7月10日約為上午4時40分及下午7時10分；7月11日約為上午5時20分及下午8時20分。

其中，愛四路夜市周邊因地勢較低窪，可能受滿潮及強降雨雙重影響，造成愛四路及仁一路303巷周邊積淹水，市府將加強抽水機組操作，請商家提前架設擋水板做好防水準備。

基隆市長謝國樑今天到東四抽水站視察抽水站防颱整備，要求全面戒備確保抽排系統正常運作。記者游明煌／攝影