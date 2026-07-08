強颱巴威進逼 林保署呼籲：暫勿前往山區

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，巴威颱風目前位於菲律賓東方海面，持續往西北西方向移動，預計9日至11日影響台灣，受其暴風圈及廣大外圍環流影響，尤其北部、東部須留意局部大雨或大豪雨，中南部山區須留意局部豪雨。農業部林業及自然保育署呼籲，民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態。

林保署說，民眾在颱風影響期間應避免從事山域活動，已在山上活動的民眾，在安全無虞下盡速下山，林保署所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，將依氣象情資與場域現況需要休園或停駛，尤其受風雨影響較顯著之北部、東部地區園區，將視天氣預報預警性休園或停駛。

此外，位處劇烈天氣警報範圍內的自然步道將暫停開放，山屋亦將同時暫停申請入住；所轄各自然保護區域的進入許可亦予以取消。