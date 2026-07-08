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強颱巴威變成巨無霸原因曝 颱風論壇：路徑鎖定「宜蘭-東北外海」通過
強颱巴威近中心最大風速每秒60公尺，七級風平均暴風半徑380公里，是個又大又強的颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，大成這樣的暴風圈，對台灣最麻煩的地方，就是根本無處可躲。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這種大颱風待在海上太久就是會這樣，強度也許會隨時間上上下下的增強減弱，但颱風的範圍，會因為一次次的眼牆置換（俗稱雙眼牆）而一直擴張，加上季風持續支援，最後的結果，暴風圈當然就是膨脹膨脹再膨脹，就像那數字一樣。
上一次颱風警報有這種暴風圈數字，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，可能都要回溯到上世紀去了，但考慮到那個年代的觀測技術沒那麼好，暴風圈都定的很不嚴謹，反觀巴威在有客觀分析和AI輔助的現代，還能有380公里這種半徑，真的不簡單。
雖然根據氣象署預測，巴威在靠近台灣的時候，已經是持續減弱的趨勢，大約是中颱上限至強颱下限。但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個超大暴風圈還是能幾乎涵蓋全台，離中心最遠的中南部，也會滿有感覺的，更不用提核心直接壓過的北台灣，防颱工作準備好。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，路徑沒什麼大改變，基本上就是鎖定宜蘭至東北外海這個區間通過，周五至周六影響時段也沒變。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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