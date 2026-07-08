巴威進逼！清境農場、合歡山、奧萬大、天池天莊 明天午後起休園退費

巴威颱風來勢洶洶，恐對台灣帶來明顯風雨，各地備戰。為確保遊客及員工安全，位在南投仁愛山區的清境農場將於明天（9日）中午12時起預警性休園，奧萬大、合歡山森林遊樂區及能高越嶺國家步道天池山莊則於明天下午5時起休園。

清境農場指出，中央氣象署預報，巴威颱風強度較強且暴風半徑廣闊，9日（四）可能發海上颱風警報，10日（五）預計發布陸上颱風警報，且10至11日（五）受颱風及外圍環流影響，恐帶來明顯風雨，山區則將有豪雨以上降雨。

為確保遊客與員工安全，並考量山區道路通行易受天災影響，清境農場將於7月9日（四）中午12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，目前場方已陸續主動聯繫訂房遊客，建議暫緩上山行程，後續視天候狀況重新開園營業。

清境農場表示，對於已預約住宿或活動的遊客，將另行聯繫協助取消訂房或延期入住等相關事宜，遊客也可主動與該農場聯繫確認，同時全面啟動防颱準備工作，並將全力配合政府防災、救災任務，必要時提供避難收容空間與所需基本物資。

為因應巴威颱風，林業保育署南投分署也公告，其轄管的奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道天池山莊，將於明天（9日）下午5時起預警性休園，而其轄屬各森林步道暫時性封閉，休園期間已有訂房的民眾，將可全額退費。

林保署南投分署表示，由於奧萬大、合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉，同時呼籲民眾應隨時注意颱風動態，非必要勿上山，並做好防颱準備。

該分署也將颱風過後立即啟動安檢程序，確認其轄管園區及步道符合安全條件後，再行公告開放時間，相關開休園及訂房退款等訊息可關注山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）或臉書「奧萬大情報站」查詢，能高越嶺西段及天池山莊最新訊息也隨時公告於天池山莊網站（https://tconline.forest.gov.tw/)。

能高越嶺國家步道天池山莊。圖／林保署南投分署提供

清境農場。圖／清境農場提供

清境農場。圖／清境農場提供