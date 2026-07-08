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巴威進逼！清境農場、合歡山、奧萬大、天池天莊 明天午後起休園退費

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山國家森林遊樂區。圖／林保署南投分署提供
合歡山國家森林遊樂區。圖／林保署南投分署提供

巴威颱風來勢洶洶，恐對台灣帶來明顯風雨，各地備戰。為確保遊客及員工安全，位在南投仁愛山區的清境農場將於明天（9日）中午12時起預警性休園，奧萬大合歡山森林遊樂區及能高越嶺國家步道天池山莊則於明天下午5時起休園。

清境農場指出，中央氣象署預報，巴威颱風強度較強且暴風半徑廣闊，9日（四）可能發海上颱風警報，10日（五）預計發布陸上颱風警報，且10至11日（五）受颱風及外圍環流影響，恐帶來明顯風雨，山區則將有豪雨以上降雨。

為確保遊客與員工安全，並考量山區道路通行易受天災影響，清境農場將於7月9日（四）中午12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，目前場方已陸續主動聯繫訂房遊客，建議暫緩上山行程，後續視天候狀況重新開園營業。

清境農場表示，對於已預約住宿或活動的遊客，將另行聯繫協助取消訂房或延期入住等相關事宜，遊客也可主動與該農場聯繫確認，同時全面啟動防颱準備工作，並將全力配合政府防災、救災任務，必要時提供避難收容空間與所需基本物資。

為因應巴威颱風，林業保育署南投分署也公告，其轄管的奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道天池山莊，將於明天（9日）下午5時起預警性休園，而其轄屬各森林步道暫時性封閉，休園期間已有訂房的民眾，將可全額退費。

林保署南投分署表示，由於奧萬大、合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉，同時呼籲民眾應隨時注意颱風動態，非必要勿上山，並做好防颱準備。

該分署也將颱風過後立即啟動安檢程序，確認其轄管園區及步道符合安全條件後，再行公告開放時間，相關開休園及訂房退款等訊息可關注山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）或臉書「奧萬大情報站」查詢，能高越嶺西段及天池山莊最新訊息也隨時公告於天池山莊網站（https://tconline.forest.gov.tw/)。

能高越嶺國家步道天池山莊。圖／林保署南投分署提供
能高越嶺國家步道天池山莊。圖／林保署南投分署提供

清境農場。圖／清境農場提供
清境農場。圖／清境農場提供

清境農場。圖／清境農場提供
清境農場。圖／清境農場提供

奧萬大國家森林遊樂區。圖／林保署南投分署提供
奧萬大國家森林遊樂區。圖／林保署南投分署提供

巴威颱風 合歡山 奧萬大 清境農場

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