巴威颱風進逼！彰化農民搶收火龍果、曬穀 「跟老天爺搶時間」

巴威颱風逐漸逼近台灣，彰化農民趁著颱風來臨前最後幾天好天氣，全力搶收作物。目前正值火龍果盛產期，福興鄉果農連日加緊採收、出貨；主打「倒吊米」的稻農也把握晴朗天候趕曬穀，希望能在颱風報到前完成作業，避免心血再度付諸流水。

福興鄉火龍果、百香果農陳啟宗表示，今年投入種植特殊品種的雙色火龍果，目前正值採收期，部分果實預計周三左右採收，但仍有不少尚未成熟，最擔心颱風帶來強風豪雨，造成果實被打落、外觀受損，甚至套袋遭吹落、枝條折斷，每逢豪雨、颱風都讓農民提心吊膽。

陳啟宗的百香果園上月豪雨已損失慘重，至今仍可見大量落果，葉片也因田區積水發黃，根系長時間浸泡缺氧，形成持續性的災損，不少植株在災後陸續死亡。他說，趁著天氣穩定趕緊採果出貨，因為果實一旦皺縮，就失去商品價值，只能與時間賽跑。

除了果園忙採收，稻田也同樣搶進度。日曬米農陳建凱種植台南16號越光米，以傳統「倒掛曬穀」方式製作倒吊米，將連著稻穗的稻草倒掛在特製竹架上，利用自然日曬與風乾，保留稻米濃郁的陽光香氣。

陳建凱表示，倒吊米早已有忠實客戶預訂，因此必須把握颱風前的晴朗天氣完成曬穀。他說，若天氣炎熱穩定，大約6至8天即可完成風乾，今年恐怕只能生產這一批，只能與老天爺搶時間，希望能趕在颱風來襲前順利收成。