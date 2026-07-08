避免巴威颱風造成樹倒交通影響分科考生 蔣萬安下令做好這些事

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽取防颱因應，蔣裁示，不管沙包、機具「一定要多、不要少」，把握今起黃金48小時預先準備，不要有「剛剛好，或發生有不夠」情形。並要各公所盡快提出需支援事項，蔣說重話，「沒有提出，我就覺得你們做好萬全準備，不要發生任何有要緊急調度的情事」。

巴威颱風來勢洶洶，加上先前625強降雨造成內湖部分地區淹水，蔣萬安多次視導防颱準備，要求務必抱持「戒慎恐懼、積極應對」態度。

由於先前康芮颱風來襲，松山區樹倒數量多，今天防颱會議，松山區公所提出，因分科考試延期至周一、周二辦理，依據113年康芮經驗，松山區當年樹倒非常多，導致當時撫遠街、塔悠路樹倒影響交通，怕後續復原交通影響分科考生，請局處協助。

蔣萬安指示工務局，針對過往康芮颱風等為例，如民生社區有非常多行道樹，這兩天加強樹木穩固、修剪，並針對樹倒多的地方即刻進行預防措施，至於後續如果有樹倒，請警察局先協助圍起來，並第一時間由清潔隊依照SOP清走，秘書長王玉芬昨天也召開災後復原會議，將針對相關災後復原也加強沙盤推演。

另外，文山區公所應變中心提出兩點協助，第一，針對去年景華街等地點，因強降雨有土石流等狀況，可否請大地處監測預警，如果有狀況出動機具，並立刻通知公所進行疏散；另外先前政大老泉里、指南里等，請產發局協調台電針對加強維修人力。

蔣萬安稱讚「很好，文山區有主動提出兩點要求」，並指示包括大地處今天就去景華街了解；產業局針對政大老泉里等，要求台電加強備妥相關維修人力，及檢視相關電網韌性。

蔣萬安接著問「其他區公所還有沒有提出的？沒有提出，我覺得你們做好萬全準備，就不要發生任何有要緊急調度的情事？」並且指示民政局今天起立即盤整沙包、抽水機等設備機具，這48小時趕快即刻調度，針對颱風來襲，有支援調度需求的沙盤推演今民政局就要做好盤整。並且指示秘書長王玉芬、副秘書長林士斌等協助跨局處調度。