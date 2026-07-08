強颱巴威逼近！台東南橫、南迴等山區公路恐預警封閉

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，依據中央氣象署預報，南部山區將有豪雨以上等級降雨，交通部公路局南區養護工程分局已全面啟動防颱整備作業，並提醒民眾，南橫、南迴等山區道路不排除實施預警性封閉或交通管制，呼籲民眾提前規畫行程，颱風期間避免進入山區，以確保行車安全。

南區養護工程分局表示，台9線南迴公路受豪雨及強風浪影響，部分路段可能視現場狀況實施外側車道封閉管制；此外，轄管的台20線南橫公路、台24、台27及台29線等山區道路，因歷經多次風災豪雨，目前仍有部分路段持續進行復建工程，不排除提前採取預警性封閉措施。

分局指出，颱風期間將加派巡查人力，持續監控道路邊坡、橋梁及各項設施安全，並視天候及路況即時調整交通管制措施，降低災害發生風險。

南區養護工程分局提醒，颱風影響期間山區道路容易發生坍方、落石、土石流及路基流失等災情，路況變化快速且難以掌握，民眾若非必要應避免前往山區，並隨時留意最新氣象資訊及道路通阻訊息，出發前做好行程規劃，遵守現場交通管制，以維護自身及他人安全。