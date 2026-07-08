強颱巴威將襲台 華航改票免收手續費

強颱巴威預估本周五、六最接近台灣，中央氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。中華航空今宣布，搭乘7月9日至7月11日的機票，乘客於7月31日前更改訂位，將免收改票手續費。

根據氣象署最新觀測，巴威颱風今上午8時中心位置在北緯16.9度，東經134.1度，以每小時20公里速度，向西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑380公里，較過去6小時的半徑350公里再擴大。

氣象署指出，巴威颱風今天開始北轉，周五抵達琉球群島南方海面，周五晚間至周六白天從台灣東北側外海朝西北方向前進，預估以強颱等級接近台灣，暴風圈將於周五傍晚觸陸。

氣象署表示，依照目前預測路徑，預計周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。

華航宣布，因應巴威颱風可能影響航班，為使旅客能提前彈性妥善安排行程，持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理，詳細規定請參考官網公告。

華航表示，後續也將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。