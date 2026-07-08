快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威將襲台 華航改票免收手續費

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
巴威颱風將襲台，華航宣布持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費。聯合報系資料照
巴威颱風將襲台，華航宣布持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費。聯合報系資料照

強颱巴威預估本周五、六最接近台灣，中央氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。中華航空今宣布，搭乘7月9日至7月11日的機票，乘客於7月31日前更改訂位，將免收改票手續費。

根據氣象署最新觀測，巴威颱風今上午8時中心位置在北緯16.9度，東經134.1度，以每小時20公里速度，向西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑380公里，較過去6小時的半徑350公里再擴大。

氣象署指出，巴威颱風今天開始北轉，周五抵達琉球群島南方海面，周五晚間至周六白天從台灣東北側外海朝西北方向前進，預估以強颱等級接近台灣，暴風圈將於周五傍晚觸陸。

氣象署表示，依照目前預測路徑，預計周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。

華航宣布，因應巴威颱風可能影響航班，為使旅客能提前彈性妥善安排行程，持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理，詳細規定請參考官網公告。

華航表示，後續也將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

華航 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

颱風巴威逼近 華航周四至周六機票免收改票手續費

強度稍減弱…巴威恐仍以強颱之姿靠近台灣 3縣市暴風侵襲率達98%

巴威颱風亂分科測驗？大考中心8日拍板是否延期

巴威暴風圈半徑再擴大 氣象署示警：颱風又大又強、不排除更接近台灣

相關新聞

巴威變胖不排除登陸 颱風論壇：暴風圈周五漸籠罩全台灣恐強風大雨

巴威颱風目前距離約1600公里，維持在第3次巔峰狀態，暴風半徑略為擴大至380公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威未來24小時仍受到太平洋高壓導引偏西移動，明天下半天起就會開始轉西北，各機構、數值模式看法已逐漸收斂有共識，差異在偏轉的角度，將決定中心是否「登陸」或「擦邊」過，非常關鍵。無論颱風怎麼走，全台灣幾乎都會被籠罩，會非常有感，要開始做防颱準備。󠀠

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午再度到災害應變中心視導防颱準備。媒體問蔣，現已有網友敲碗周五放颱風假，因風雨預估愈晚愈強，這次是否有可能評估放半天或一天的選項？蔣說，會根據過去慣例，前一天晚間8時前先跟各縣市討論，一般（颱風假）還是會以整天為原則。

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

強颱巴威逼近！台東南橫、南迴等山區公路恐預警封閉

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，依據中央氣象署預報，南部山區將有豪雨以上等級降雨，交通部公路局南區養護工程分局已全面啟動防颱整備作業，並提醒民眾，南橫、南迴等山區道路不排除實施預警性封閉或交通管制，呼籲民眾提前規畫行程，颱風期間避免進入山區，以確保行車安全。

強颱巴威結構扎實又風勢強勁 全台需嚴防強風可能致災

強颱巴威周五起將威脅全台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出最新的衛星風場反演圖，紅色區域約代表7級風，「巴威颱風目前呈現南強、北弱的風場分布」，南半圓強風範圍較廣，北半圓風速雖相對較弱，但仍有相當強勁的風勢，整體核心結構依舊扎實完整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。