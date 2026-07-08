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基隆颱風假標準下修與北北桃脫鉤？ 沈伯洋：仍應有平台討論

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
巴威颱風進逼，各縣市是否放颱風假成為全民關注焦點，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）認為，生活圈仍需交換意見，未來若他當選，仍要有平台討論。記者胡經周／攝影
巴威颱風進逼，各縣市是否放颱風假成為全民關注焦點，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）認為，生活圈仍需交換意見，未來若他當選，仍要有平台討論。記者胡經周／攝影

巴威颱風進逼，各縣市是否放颱風假成為全民關注焦點，過去北北基桃生活圈多數會一致有共識是否放颱風假，不過基隆市府3月增訂補充規範標準有所降低，被外界認為是否與平台脫鉤。民進黨台北市長參選人沈伯洋認為，目前平台討論看起來沒有持續下去，但生活圈仍需交換意見，未來若他當選，仍要有平台討論。

基隆市政府3月間增訂補充規範，針對遇颱風及豪雨災害，未來24小時累積雨量預測，不分山區或平地達200毫米時，啟動「分區判定、分層啟動」的停班課研判機制，被外界視為是否與北北桃脫鉤，台北市長蔣萬安昨表示，停班課都依照現有規定、相關標準，仍會啟動跟基北北桃四縣市共同交換討論，終究都是共同生活圈，不管上班上學都是必須要整體考量。

媒體今也問到沈伯洋未來是不是會有類似平台討論放假標準，沈表示，生活圈標準應可以一起討論，之前有一些平台但看起來都沒有持續下去，但不管是上班上學或者各縣市有些因地制宜條件，有討論平台相互交換意見，才是最重要的。

巴威颱風進逼，各縣市是否放颱風假成為全民關注焦點，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）認為，生活圈仍需交換意見，未來若他當選，仍要有平台討論。記者胡經周／攝影
巴威颱風進逼，各縣市是否放颱風假成為全民關注焦點，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）認為，生活圈仍需交換意見，未來若他當選，仍要有平台討論。記者胡經周／攝影

巴威颱風 沈伯洋 基隆

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