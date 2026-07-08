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巴威颱風恐直撲台灣 苗縣農民搶收水稻、苑裡鎮農會延長夜間收稻
苗栗縣正值一期稻作採收期，因巴威颱風逐漸逼近，周末即可能直撲台灣，農民擔心水稻遭強風豪雨打折倒伏，紛紛提前大搶收，割稻機全天候作業也是供不應求；被譽為「苗栗穀倉」的苑裡鎮，苑裡鎮農會也開始延長收稻穀時間至深夜10點。
苑裡鎮內稻田面積高達1600至1800公頃，產量約1萬2000公噸，本周面對突如其來的搶收潮，原定收割秩序通通被打亂。有農民說，原本預計20天至1個月的收割期，硬生生被壓縮剩12天，割稻機從清晨6點一路轟鳴至深夜11、12點，「簡直是在跟颱風賽跑！」
對此，苑裡鎮農會宣布與農友同在，緊急調整青埔倉庫的收稻穀時間。原本收穀時間為早上8點至晚上8點，即日起改為7月10日止，彈性延長至晚上10點。苑裡鎮農會強調，若農友預計於早上8點前或晚上10點後抵達，只要提前撥打電話聯繫，農會都將全力配合，協助農友將辛勤耕耘的稻穀安全烘乾、入庫，齊心守護農民成果。
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